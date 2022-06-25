Нічна атака на Житомир: у місті чути вибухи та робота авіації, що відомо

Для мешканців Житомирщини частково повторюються перші дні війни

У ніч проти 25 червня російські окупанти розпочали масовану повітряну атаку на північні області країни. Першою під обстріл ракет потрапила Житомирщина, де звуки вибухів звучать з четвертої ранку.

Як підтверджує кореспондент "Телеграфа", лише в обласному центрі спочатку було чути до шести гучних вибухів. Також у небі було чути гул авіації, відкриті джерела повідомляють, що по області працювали літаки супротивника. Певно, частково для атаки на Житомир використовувалися російські винищувачі.

За інформацією Telegram-каналу "Беларускі Гаюн", атака відбувалася з території Гомельської області Білорусі. Військовослужбовці випускають ракети з повітря. Про характерні звуки, а також "хвости" від прольоту в небі повідомляли жителі Світлогорська, Петрикова, Наровлі та Мозиря.

Такий вигляд має залишковий слід запущених ракет з території Білорусі

Перші повідомлення про вибухи пішли з 4 ранку. За дві години жителі Наровлі все ще інформують про виліт ракет.

"Ймовірно вильоти бомбардувальників з рф, тому про зльоти з Білорусі (Барановичі, Лунинець, Ліда, Мачулищи) у нас інформації не було. Схема раніше була така: зліт авіації з аеродромів рф, вхід у повітряний простір Білорусі, підліт близько до кордону з Україною, Запуск ракет, поки літак над Білоруссю (щоб його не збили), розворот. І назад теж повертаються в рф", — пишуть адміністратори "Білоруського Гаюна".

Карта запуску ракет по Житомирщині

Інформація про вибухи підтвердили і в Житомирській обласній військовій адміністрації, проте ні про постраждалих, ні про руйнування поки що не йшлося. Людей просять зберігати спокій та ховатися у укриттях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про вибухи на тимчасово окупованій території Херсонської області. Попередньо вважається, що у Скадовську були атаковані позиції російських загарбників.