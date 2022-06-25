Від Сєвєродонецька залишилися одні руїни: стало відомо, чому його "тримали" так довго

Українські військові були змушені відступити, але планують тактичну хитрість

Відхід ЗСУ та інших підрозділів наших захисників з позицій у Сєвєродонецьку став причиною великого галасу в п’ятницю, 24 червня. Однак такі дії пояснили практично неможливістю вести якісну оборону міста серед майже зруйнованих будівель та бажання врятувати якнайбільше життів військовослужбовців. Озвучили бійці і причину, через яку Сєвєродонецьк так довго "тримали".

За словами пресофіцера Бригади швидкого реагування Нацгвардії Харитина Старського, командування мало отримати час на планування відступу. Все робилося за лічені дні, при цьому не можна було дозволити противнику дізнатися про плановану операцію щодо передислокації.

"Сенс відведення полягає в тому, що хочемо зберегти життя наших солдатів, які відповідають за оборону цього міста", — наголошує Старський.

Він додає, що зараз Сєвєродонецьк багато в чому нагадує Рубіжне, яке фактично стерли з землі російські снаряди і бомби. Тож утримувати оборону цього населеного пункту немає фактичного сенсу. Це може лише збільшити кількість поранених та загиблих українських військових. А якщо відійти до того ж Лисичанську, вважає Харитін Старський, це може допомогти провести в майбутньому якісніший контрнаступ.

"Плюс росіяни у Сєвєродонецьку фактично будуть у тій самій ситуації, в якій зараз ми знаходимося", — пояснив військовослужбовець.

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Декілька останніх днів, коли Сєвєродонецьк фактично вважався зруйнованим майже на 90% ЗСУ залишалися на його вулицях, поки командування займалося планом їхнього відступу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав деякі деталі відходу наших захисників від Сєвєродонецька. Серед іншого стало відомо про переправу військовослужбовців через водоймища.

Після поширення інформації ситуацію в регіоні детально проаналізували у Міністерстві оборони США.