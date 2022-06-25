росія вдарила по військовому об’єкту на Львівщині, є постраждалі

Третину ракет вдалося збити на підльоті

росія завдала по Україні безліч ракетних ударів вранці 25 червня. На Львівщині метою ворога став військовий об’єкт у Яворівському районі. Частина ракет влучила в ціль.

Згідно з інформацією від голови ОВА Максима Козицького, удар стався о 4-й ранку. Випущено було шість ракет, чотири з яких долетіли. Попередньо дві удалося збити в повітрі. Ракетного удару було завдано з Чорного моря.

Станом на 9 ранку пожежу на місці влучення локалізовано. Постраждали чотири особи. Один середній тяжкості, троє у легкому стані. Постраждалих госпіталізовано. Зазначимо, що у Яворівському районі знаходиться Міжнародний центр миротворчості та безпеки, більш відомий як Яворівський полігон.

росія 25 червня вдарила з боку білорусі та по інших місцях дислокації військових, зокрема по Десні у Чернігівській області. Попередньо жертв немає. Удари завдавалися також і по Житомирській області — було випущено понад 20 ракет.

Раніше "Телеграф" писав, що росія, окрім того, що наростила кількість ракетних обстрілів України, просувається на Луганщині і хоче оточити Лисичанськ з боку Лимана — про це свідчать карти бойових дій.