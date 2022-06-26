Росіяни вночі обстріляли Харків: фото та відео наслідків

В результаті ракетної атаки є постраждалі

Вибухи вночі у Харкові для місцевих мешканців стали вже щоденними — кілька тижнів поспіль окупанти гатять по місту та околицях. Ніч на 26 червня виключенням не стала — ракети з Білгорода влучили виключно в цивільну інфраструктуру Немишлянського, Шевченківського, Холодногірського районів.

Про це повідомив Олег Синєгубов, очільник обласної ВА. Він зазначив, що в Холодногірському районі ракета влетіла в двоповерхівку, двоє людей госпіталізовані.

Вже після опівночі у Немишлянському районі окупанти гатили по лікарні — пошкодили дах, технічний поверх, операційну на 7 поверсі, перекриття. Медкоплекс знаходиться на багатостраждальній Салтівці.

Також дописи у регіональних соцмережах свідчать, що постраждала багатоповерхівка — вночі вона горіла, а на ранок замість верхніх поверхів — вирва, а машини у дворі спалені та понівечені.

Влучення по житловому будинку у Харкові

Після пожежі в дворі залишились спалені машини

У Шевченківському районі після обстрілів утворилися величезні вирви у приватному секторі міста.

Згідно з даними ДСНС ліквідовані три пожежі, постраждали дві людини. В області під вогнем окупантів Харківський, Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський райони. Загинула жінка та поранено сімох людей.

Вранішній обстріл території України припав на Київ — росіяни влучили у житлову дев'ятиповерхівку. Як повідомляв "Телеграф" — кілька поверхів обвалилися, під завалами люди.