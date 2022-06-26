Знову партизани? В окупованій Каховці згоріло авто колаборантки

На зрадників України чекає незавидна доля

На тимчасово окупованій території, де вчиняють безчинства російські окупанти, карма знову наздогнала колаборанта, який зрадив українців. Черговий "неприємний" інцидент стався з Іриною Махньовою.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань на своїй сторінці у Facebook.

Сергій розповів, що 25 червня у тимчасово окупованій Каховці (Херсонська область) горіло авто, яке належить колаборантці Ірині Махньовій, що обіймає посаду "начальниці управління освіти".

"Херсонщина. Вчора пізно ввечері у Каховці в районі Свєтлово горіло авто. Очевидці кажуть, що належить воно каховській "начальниці" управління освіти — колаборантки й зрадниці Ірині Махньовій. Несправність проводки. Сподіваюсь більше не усміхається, краще ховатись чи тікати!" — написав Хлань.

Нагадаємо, 24 червня у Херсоні було ліквідовано відомого колаборанта Дмитра Савлученка. "Телеграф" вирішив зібрати коротке досьє, щоб було зрозуміло, що це за людина.

Раніше повідомлялося, що 22 червня у тимчасово окупованому Херсоні підірвали авто нардепа-колаборанта Олексія Ковальова.