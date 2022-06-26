Ще один відомий росіянин приїхав до України: у мережі обурені

Все це на тлі обстрілів Києва з боку рф

У неділю, 26 червня, на 123-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Києва приїхав російський письменник, поет і публіцист Дмитро Биков. Не всі українці раді такому візиту росіянина.

Інформацією про приїзд Бикова до столиці України поділився блогер та активіст Сергій Стерненко на своєму telegram-каналі.

Стерненко пригадав представнику росії його заяви щодо України.

"Поки російські ракети летять у наші будинки, до нас у Київ приперся росіянин Дмітрій Биков. Він нам розкаже, як треба жити. Нагадаю, Биков казав, що доля Одеси поза російським контекстом буде жалюгідною, що окупація України СРСР був найкращим варіантом нашого співіснування з росіянами, та вимагав відкривати у нас російськомовні школи.", — написав Стерненко.

Користувачі мережі обурені візитом росіянина.

Нагадаємо, колишня співробітниця російського пропагандистського телеканалу Марина Овсяннікова, яка в березні показала антивоєнний плакат в ефірі російських новин, прибула з візитом в Україну. Після невеликих проблем із приїздом до Києва жінка вирушила до Одеси. У мережі українці були незадоволені її візитом.

Нагадаємо, 26 червня Росія обстріляла багатоповерхівку в Києві.