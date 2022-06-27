Окупанти вдарили по Полтавщині, є прильоти у Кременчуці: що відомо

В результаті обстрілу, на жаль, є постраждалі

У понеділок, 27 червня, окупаційна армія російської федерації знову нанесла ракетні удари по мирних українських містах. Прильоти зафіксували у Полтаві, а також у Кременчуці.

У тутешніх Телеграм-каналах вже шириться інформація про вибухи. Публікують фото наслідків після прильотів.

Обстріл окупантами мирних міст України

Інформацію про ракетний обстріл Полтавщини у своєму Телеграм-каналі підтвердив також і керівник тутешньої обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. За його словами, окупанти влучили снарядом у цивільний об'єкт. В результаті прильоту, на жаль, є постраждалі.

"Прильоти" по Кременчуку. Влучання в цивільний обʼєкт. На жаль, є постраждалі. Більше подробиць згодом", — написав він.

Варто зазначити, що за неперевіреними поки що даними, ракета потрапила в один із торгових центрів міста. Там виникла дуже масштабна пожежа. Також повідомляють про дуже велику кількість жертв.

Наразі в небі над містом видніється щільний дим. Місцеві кажуть, що чули декілька "ударів". Також у місцевих каналах шириться інформація, що російська ракета влучила у місце, де на той момент перебувало багато людей.

Крім того, міський голова Полтави Олександр Мамай також повідомив про бомбардування росіянами міста. Згідно з його словами, було чути не менше кількох вибухів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупанти останніми днями продовжують нарощувати кількість ракетних обстрілів по містах України. Зокрема, лише у суботу росіяни бомбили Львівську, Харківську, Чернігівську та Рівненську області. На території останньої від бомбардування постраждала місцева СТО.