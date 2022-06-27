Ракетний обстріл Кременчука: останні дані про жертви та відео з місця подій

Влада міста повідомляє, що ворожий удар не обійшовся без жертв

У понеділок, 27 червня, російські війська продовжили терор мирного населення України. У другій половині дня ракетами обстріляли Кременчук та Полтаву. У Кременчуці ракета влучила у торговий центр. Голова ОДА Дмитро Лунін невдовзі підтвердив приліт у цивільний об’єкт, уточнивши, що внаслідок влучення є багато постраждалих. Сайт "Телеграф" стежить за подіями онлайн.

21:00 Кількість загиблих через ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці зросла до 11 осіб.

20:30 У МОЗ спростували повідомлення про те, що в Кременчуці постраждалим внаслідок ракетного обстрілу не вистачає донорської крові.

"Попри інформацію, що шириться в соцмережах, запасів крові в місті та області достатньо. Додаткові ТЕРМІНОВІ донації не потрібні", — підкреслили у міністерстві.

20:14 Посол США в Україні Бріджіт Брінк прокоментувала обстріл ракетами ТРЦ у Кременчуці.

19:44 ТРЦ у Кременчуці був обстріляний двома ракетами Х-22, випущеними із російських дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області, повідомляють у командуванні повітряних сил ЗСУ.

19:33 10 загиблих і понад 40 людей отримали поранення і травми – така ситуація в Кременчуці внаслідок ракетних обстрілів натепер, повідомив Дмитро Лунін.

19:18 Три людини загинули, близько 40 поранених, заявив очільник Полтавщини Дмитро Лунін. Він додав, що жертв буде однозначно більше.

19:11 ТРЦ "Амстор" у Кременчуці повністю згорів через ракетний удар повідомив директор мережі "Амстор" Роман Ємець агентству "Інтерфакс-Україна".

18:13 Голова ОП Андрій Єрмак прокоментував ракетний удар по Кременчуку: "Вони (росіяни — Ред.) говорили, що будуть бити по центрах прийняття рішень. Але навіть найбільш хвора уява не здогадалося б, що такими центрами вони вважають торгові. Постраждали мирні люди, понад 1000 цивільних".

Поліція Кременчука відкрила мобільний пункт для родичів постраждалих від обстрілу. "Якщо ваші родичі або знайомі перебували у ТЦ "Амстор" і з ними немає зв'язку, звертайтеся у кременчуцький готель "Дніпровські зорі", — повідомив мер міста Віталій Малецький.

17:59 Наразі площа пожежі у ТРЦ Кременчука після ракетного удару становить 10 тисяч 300 кв. м, повідомляє ДСНС.

17:53 Двоє людей загинули, 20 поранених внаслідок удару по ТРЦ у Кременчуці станом на 17:45, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Рятувальна операція продовжується.

17:32 Нові відео з місця трагедії.

17:25 Голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін: "Ракетний удар по ТРЦ із людьми в Кременчуці – черговий військовий злочин росіян. Злочин проти людяності. Це неприхований та цинічний акт терору проти мирного населення. росія – держава терорист. Зараз на місці працюють медики, рятувальники та правоохоронці. Кількість постраждалих уточнюється".

17:24 Володимир Зеленський опублікував відео торговельного центру, куди потрапила ракета. "Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити. Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів. Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно".

На момент публікації матеріалу точної інформації про жертв немає. У місцевих пабліках пишуть страшні пости про те, що нібито є багато загиблих серед мирного населення, проте ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію ми поки що не можемо.

"Дуже багато загиблих", — написав нардеп Олексій Гончаренко. Куди саме був "приліт", на цей час не повідомляється.

У мережі тим часом з’явилося відео із наслідками влучення ворожої ракети — над Кременчуком багато чорного диму.

Тим часом міський голова Кременчука Віталій Малецький підтвердив, що внаслідок потрапляння ворожого снаряду в людне місце є жертви. Точної кількості мер міста не вказав.

Нагадаємо, 25-26 червня російські війська завдавали ударів по мирних об’єктах Києва, Житомирської, Рівненської та інших областей. У столиці ракета потрапила до житлового 9-поверхового будинку. Фото та відео наслідків публікували тут.

У Сарнах на Рівненщині ракетами розбило СТО — також є жертви серед мирних жителів.