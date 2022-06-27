Ракетний удар по Кременчуку: з'явилися перші відео з місця подій

На момент влучання снаряда в ТЦ знаходилися близько тисячі громадян

Російські військові у понеділок, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Ворожий снаряд влучив прямо у торговий центр, де знаходилися тисячі людей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що кількість жертв неможливо уявити.

Він додав, що після вибуху приміщення ТЦ загорілося й на момент публікації новини рятувальники займалися гасінням пожежі.

"Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів. росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно", — написав Зеленський.

Кадри з місця подій також опублікувала заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Варто зазначити, що точної кількості загиблих внаслідок удару по торговому центру в Кременчуці наразі не встановлено. На місці працюють всі екстрені служби міста, триває ліквідація пожежі.

Остання інформація про події у Кременчуці доступна в онлайн-трансляції "Телеграфу" — всі деталі за посиланням.