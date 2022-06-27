Кількість жертв ракетного удару по Кременчуку зросла: влада каже, що буде ще більше

В торговому центрі на момент удару було близько 1000 осіб

Ракетний удар по Кременчуку, який прийшовся на торговий центр, у понеділок, 27 червня, забрав життя як мінімум 10 осіб.

О 19:30 Дмитро Лунін повідомив, що загиблих внаслідок удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці вже 10, ще длизько 40 постраждали.

Тим часом у ДСНС зазначили, що площа загоряння становить 10 тисяч квадратних метрів. Над ліквідацією пожежі після прильоту російської ракети працює 115 рятувальників, 18 одиниць техніки, один пожежний поїзд. Залучаються додаткові сили та засоби. Ситуація складна, але пожежа не розповсюджується, триває гасіння осередків. До рятувальної операції залучені поліція, Нацгвардія та військові.

Оновлення станом на 19:20. Як повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, кількість жертв зросла до трьох осіб, а постраждалих на цю мить вже чотири десятки. Він додав, що жертв буде однозначно більше.

Дані станом на 17:45 оприлюднив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. На місці продовжують працювати екстрені служби, триває ліквідація пожежі.

За словами заступника голови ОП, з-поміж 20 постраждалих 9 осіб знаходяться у важкому стані.

Оперативна інформація з місця подій у Кременчуку доступна в онлайн-трансляції "Телеграфу".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 25-26 червня російські війська завдавали ударів по мирних об’єктах Києва, Житомирської, Рівненської та інших областей. У столиці ракета потрапила до житлового 9-поверхового будинку. На жаль, без жертв та постраждалих не обійшлося.