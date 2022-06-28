Генерал розповів про плани ЗСУ щодо звільнення Херсону: "Швидко не буде"

Українські захисники планують вже найближчим часом розпочати звільнення окупованого міста

Звільнення тимчасово окупованої Херсонщини, котра перебуває під систематичним терором окупантів, бійці Збройних сил України почнуть з правого берега Дніпра. Що стосується звільнення Лівобережної частини області, то з неї російських солдат вибиватимуть, наступаючи зі сторони Запоріжжя.

Як розповів у своєму інтерв'ю для видання РБК-Україна колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), генерал Сергій Кривонос, Херсонщину навпіл ділить Дніпро і переважна його частина перебуває на лівобережжі. Тож питання щодо оперативного звільнення всього регіону від окупаційної армії наразі не стоїть.

"Аби подолати Дніпро в районі Херсона чи на інших ділянках, а там ще також є Каховське водосховище — це кілометри водної перешкоди і це не буде швидко", — пояснив генерал.

За словами Кривоноса, першочергово планують звільнити частину правобережжя області. Проте, пояснив він, поспішати українські захисники не будуть.

"Побачимо, як воно буде. Не будемо поспішати і казати, що це буде завтра чи післязавтра. Це буде тоді, коли ми зможемо це зробити", — додав він.

Стосовно звільнення від окупантів лівобережної частини Херсонщини, то це планують зробити вже після того, як російські солдати будуть вибиті з частини Запоріжжя, що дозволить звільнити для ЗСУ шлях.

Кривонос додав, що плани наразі глобальні, проте всі вони впираються у фінанси, час та людей.

"Крок за кроком ми йдемо до нашої перемоги. Або нас знищить росія, або ми знищимо її на нашій території і відкинемо від наших кордонів. Бо якщо росія програє війну Україні, вона ще залишиться як держава. Якщо ми програємо війну рф, то ми перестанемо існувати як держава і нація", — додав генерал.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що завдяки новій зброї, котру Україна отримала від західних союзників, Збройні сили України матимуть змогу вражати скупчення живої сили і техніки окупантів, які перебувають на Херсонському, Ізюмському та Харківському напрямках.