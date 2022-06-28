Росіяни просуваються у напрямку Лисичанська: свіжі карти боїв

Сили оборони України стримують наступ попри те, що росіяни кинули на місто всі можливі сили

Російські окупанти нещадно б'ють ракетами по найбільших містах України, однак найзапекліші бої точаться поблизу Лисичанська. Ворожа армія підбирається до міста й намагається заблокувати, витіснивши з позицій українських військових.

Про це у вівторок, 28 червня, повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, найважче зараз на підступах до Лисичанська з південної сторони — біля Верхньокам'янки, де знаходиться Лисичанський нафтопереробний завод, а також поблизу желатинового заводу.

На південь від Лисичанська йдуть важкі бої

Андрусів зазначив, що окупанти зупинилися майже на всіх напрямках, крім Лисичанська. Адже тут вони прагнуть дотиснути частковий успіх, який був отриманий після оточення Гірського та Золотого. Якщо Сили оборони їх зупинять, то росіянам доведеться брати довгу паузу на кілька тижнів, під час якої вони будуть бомбити Україну.

При цьому на Слов'янському напрямку, який також хочуть взяти російські загарбники, ситуація контрольована. Росіяни роблять спроби просунутися від Богородичного, але ЗСУ дають противнику відсіч.

На Слов'янськ окупанти наступають з північного напрямку

Радник голови МВС додав, що росіяни розпочали масовані обстріли Слов'янська, тому людям краще звідти виїжджати. При цьому Андрусів заспокоїв, що ворожа армія ще довго буде добиратися до Слов'янська, а може й зовсім до нього не дійде, якщо Україна отримає потужну зброю від західних партнерів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що оточення українських військових біля Лисичанська та атаки на траси на північний захід від міста можуть стати пріоритетом для російських військ перед великим наступом на Слов’янськ. Таку думку висловили дослідники Інституту вивчення війни.