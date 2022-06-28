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Слов’янськ під вогнем, але там залишаються тисячі дітей: репортаж із прифронтового міста (фото, відео)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Російські окупанти знову обстріляли Слов’янськ Новина оновлена 28 червня 2022, 17:31
Російські окупанти знову обстріляли Слов’янськ

Війська росії вдарили по Слов’янську касетними боєприпасами, є загиблі.

З початку повномасштабного російського вторгнення окупанти нещадно обстрілюють населені пункти Донбасу. Зокрема, під постійним ворожим вогнем перебуває Слов’янськ Донецької області.

27 червня війська росії вдарили по житлових кварталах Слов’янська. Внаслідок ворожої атаки загинули люди, також є поранені.

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Пізніше стало відомо, що супротивник застосував касетні боєприпаси. Пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки та один інфраструктурний об’єкт. Декілька мікрорайонів міста залишаються без енергопостачання та водопостачання.

Обстріл Слов'янська 28 червня
Росіяни обстріляли житлові будинки Слов’янська
Обстріл Слов'янська 28 червня
Від ракетного удару постраждали будинки
Обстріл Слов'янська 28 червня
У деяких районах немає водопостачання
Обстріл Слов'янська 28 червня
Вирва від ворожого снаряду
Обстріл Слов'янська 28 червня
На жаль, жертв уникнути не вдалося
Обстріл Слов'янська 28 червня
Обстріл Слов’янська 28 червня
Обстріл Слов'янська 28 червня
Люди продовжують жити в обстріляних будинках

Голова Слов’янської міської ВДА Вадим Лях в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, що у місті залишається близько 23-24 тисячі осіб, серед яких 4 тисячі – діти.

Він прогнозує, що ситуація в місті погіршуватиметься, оскільки ворог активно обстрілює місто та намагається викликати якнайбільше руйнувань. Також Лях закликає мешканців евакуюватись, поки це можливо.

А вранці 28 червня під удар потрапило місцеве підприємство. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, будівля вигоріла.

Обстріл Слов'янська 28 червня - згорів завод
Під обстріл потрапив завод
Обстріл Слов'янська 28 червня - згорів завод
Будівля спалахнула
Обстріл Слов'янська 28 червня - згорів завод
Під час обстрілу підприємства обійшлося без постраждалих
Обстріл Слов'янська 28 червня - згорів завод
Обстріл Слов'янська 28 червня - згорів завод
Обстріл Слов'янська 28 червня - згорів завод
Обстріл Слов'янська 28 червня - згорів завод
Обстріл Слов'янська 28 червня - згорів завод
Обстріл Слов'янська 28 червня - згорів завод
На місці працюють поліція та рятувальники
Обстріл Слов'янська 28 червня - згорів завод
Пожежу вдалося загасити
Обстріл Слов'янська 28 червня - згорів завод

Фото та відео: Ян Доброносов

Зазначимо, що згідно з картами бойових дій росіяни регулярно здійснюють обстріли на Лиманському напрямку. Окупанти роблять це для того, щоб зруйнувати оборонні позиції Збройних Сил України та вийти на Слов’янськ та Краматорськ.

Теги:
#Росія #Донбас #Слов'янськ