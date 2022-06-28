Слов’янськ під вогнем, але там залишаються тисячі дітей: репортаж із прифронтового міста (фото, відео)

Війська росії вдарили по Слов’янську касетними боєприпасами, є загиблі.

З початку повномасштабного російського вторгнення окупанти нещадно обстрілюють населені пункти Донбасу. Зокрема, під постійним ворожим вогнем перебуває Слов’янськ Донецької області.

27 червня війська росії вдарили по житлових кварталах Слов’янська. Внаслідок ворожої атаки загинули люди, також є поранені.

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Пізніше стало відомо, що супротивник застосував касетні боєприпаси. Пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки та один інфраструктурний об’єкт. Декілька мікрорайонів міста залишаються без енергопостачання та водопостачання.

Росіяни обстріляли житлові будинки Слов’янська

Від ракетного удару постраждали будинки

У деяких районах немає водопостачання

Вирва від ворожого снаряду

На жаль, жертв уникнути не вдалося

Обстріл Слов’янська 28 червня

Люди продовжують жити в обстріляних будинках

Голова Слов’янської міської ВДА Вадим Лях в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, що у місті залишається близько 23-24 тисячі осіб, серед яких 4 тисячі – діти.

Він прогнозує, що ситуація в місті погіршуватиметься, оскільки ворог активно обстрілює місто та намагається викликати якнайбільше руйнувань. Також Лях закликає мешканців евакуюватись, поки це можливо.

А вранці 28 червня під удар потрапило місцеве підприємство. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, будівля вигоріла.

Під обстріл потрапив завод

Будівля спалахнула

Під час обстрілу підприємства обійшлося без постраждалих

На місці працюють поліція та рятувальники

Пожежу вдалося загасити

Фото та відео: Ян Доброносов

Зазначимо, що згідно з картами бойових дій росіяни регулярно здійснюють обстріли на Лиманському напрямку. Окупанти роблять це для того, щоб зруйнувати оборонні позиції Збройних Сил України та вийти на Слов’янськ та Краматорськ.