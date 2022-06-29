Заважав денацифікації: окупанти повідомили про долю викраденого мера Херсона

Що чекає на чиновника в майбутньому, загарбники поки не анонсують

Факт викрадення легітимного мера Херсона Ігоря Колихаєва російськими загарбниками було підтверджено напередодні місцевими колаборантами. За словами зрадника Батьківщини, представника окупаційної "влади" Кирила Стремоусова, Колихаєв "був нейтралізований" через те, що начебто завдавав шкоди "процесу денацифікації".

Про це Стремоусов заявив у коментарі для російського видання "РИА Новости", передає "Телеграф". Колаборант назвав українського мера "героєм для нацистів", а також підбурювачем до саботажу працівників соціальної сфери Херсонщини.

До речі, представники окупаційної "влади" Херсона називають Колихаєва "ексмером".

"Людина, яка відкрито глумилася, закликала ігнорувати процеси, це людина, яка багато чому нашкодила процесу денацифікації", — заявив Кирило Стремоусов.

Що в собі таїть формулювання "нейтралізували", він не уточнив. Проте, найімовірніше, йдеться про затримання та взяття під варту. Ігорю Колихаєву приписують "підмовляння" підлеглих щодо непослуху окупантам.

Також стало відомо, що обов’язки Колихаєва хочуть передати ще одному колаборанту, який раніше отримав "посаду" місцевого коменданта Олександра Кобця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що буквально тиждень тому той самий Кирило Стремоусов був госпіталізований до однієї з херсонських лікарень. Що саме сталося, дізнавайтеся у нашому матеріалі.

Також ми докладно писали про те, що взагалі відомо про цього колаборанта, який раніше гарно видавав себе за патріота України.