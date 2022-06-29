Миколаїв атакували ракетами: пролунала серія вибухів, вирують пожежі (фото, відео)

За попередньою інформацією, снаряди летіли із боку окупованої Херсонщини

Ранок середи, 29 червня, став вельми гучним для жителів Миколаєва, що був атакований російськими крилатими ракетами. Як стверджують очевидці, російські окупанти обстрілюють обласний центр із території тимчасово окупованої Херсонщини. Запуски снарядів не припинялися щонайменше півгодини, хоч і долетіли, завдяки засобам ППО, далеко не всі.

Першим інформацію про вибухи розмістило місцеве видання "Новини N", потім новини з фото та відео почали з’являтися в різних Telegram-каналах. "Телеграф" зібрав докупи дані, які відомі на цей момент.

На Миколаївщині ще з третьої години ночі було оголошено повітряну тривогу. Перші вибухи пролунали лише після шостої ранку.

Пізніше виявилось, що "приліт" зафіксували далеко не один, вибухи було чутно у різних районах Миколаєва. Місця влучення снарядів, звичайно ж, не розголошуються, про ймовірних жертв або постраждалих поки нічого невідомо.

Повідомляється лише, що у деяких районах після російських ракет почалися сильні пожежі. Над обласним центром здіймаються клуби темного диму.

Інформацію по "прильоти" підтвердив і мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. На місці події зараз працюють медики і рятувальники.

UPD на 7:13. Мер Миколаєва заявив, що одна із російських ракет влучила у багатоповерховий будинок. На місці працюють рятувальні служби. Про постраждалих все ще не повідомляється.

Найімовірніше, запуски проводились з території Херсонщини. Що жителі Херсона, що інших населених пунктів цієї області також зранку повідомляли про вибухи. Найчастіше вони звучать тут, коли відбуваються "відльоти". Небо над Херсонщиною нині все в характерних слідах від ракет.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що напередодні від російських атак постраждала Дніпропетровщина – кілька гучних вибухів пролунало як у Дніпрі, так і області.