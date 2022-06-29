Удар по Миколаєву: кількість жертв зросла, мешканців розселять (фото та відео наслідків)

Декілька поверхів будинку просто знищило осколками снаряда

Багатоповерховий будинок у Миколаєві, який постраждав від ракетної атаки вранці 29 червня, є непридатним для подальшого проживання. За словами мера міста Олександра Сєнкевича, вибух пошкодив перегородкові плити, їх демонтажем займатимуться комунальні служби, коли закінчаться роботи із розбирання завалів.

За інформацією ДСНС України в Миколаївській області, пресслужбу якої цитують миколаївські Telegram-канали, кількість загиблих через удар ракети досягла вже чотирьох осіб. Дуже багато людей отримали поранення, медики зараз надають їм допомогу.

На місці надзвичайної події наразі перебуває і мер Миколаєва Олександр Сенкевич. Він підкреслив, що ця атака вкотре підтверджує бажання російських окупантів закінчити розпочате геноцид українського народу.

Удар снаряду зруйнував безліч квартир із 5 по 3 поверх

"Цей мікрорайон "спальний", тут немає жодних військових об’єктів. Поряд інші багатоповерхівки, школа, дитячий садок", — розповів чиновник.

Також він наголосив, що мешканців постраждалого будинку збираються розселити на тимчасові місця проживання, адже їх колишні квартири або повністю розбиті, або непридатні для життя через хиткі конструкції.

Людей евакуювали крізь вікна

До декого не зовсім просто дістатися

Використовуються будівельні крани

Будинок непридатний для життя

Додамо, що внаслідок влучення ракети в багатоповерхівку почалася пожежа, яку оперативно ліквідували місцеві рятувальники. Зараз триває розбір завалів, під брилами каменю все ще можуть перебувати люди, яким вдалося вижити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що запуск снарядів по Миколаєву вранці середи, швидше за все, здійснювався з боку окупованого Херсона. Про це свідчать мешканці тимчасово окупованої території, які опублікували фото з характерними слідами польоту ракет у небі.