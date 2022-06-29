Просто терор: Філатов розвінчав брехню росії про ракетний обстріл Дніпра

Росіяни продовжують ракетний терор

Росіяни брешуть, що обстріляли нібито військовий об’єкт у Дніпрі 28 червня, внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов у середу, 29 червня, повідомляє офіційний telegram-канал глави міста.

Філатов розповів, що російська пропаганда стверджує, що ракетний удар було завдано по станції техобслуговування через те, що там нібито ремонтували техніку для ЗСУ. Мер спростував цю інформацію.

"Це брехня чистої води, росіяни завжди брешуть. Вони брешуть світу, брешуть самі собі, брешуть постійно і без кінця. Навіщо це було зроблено? Я вважаю, що це терор проти України", — заявив Філатов.

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко розповів про постраждалих від ракетного удару з боку рф, а також показав фото наслідків.

"У нас семеро поранених через вчорашній ворожий "приліт" у Дніпро. Серед них і 6-річний хлопчик. Його зачепило скло від розбитого вибухом вікна. Двох людей медики госпіталізували. П’ятеро лікуються вдома", — написав Резніченко у себе в telegram -каналі.

Наслідки ударів по Дніпру 28 червня

Раніше повідомлялося, що 29 червня у Дніпрі знову пролунали вибухи.

Нагадаємо, 28 червня росіяни випустили по Дніпропетровщині шість ракет, з яких три вдалося збити протиповітряній обороні України.