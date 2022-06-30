"Золоті" памперси та прокладки: окупанти підняли ціни в Бердянську

Українці у тимчасовій окупації стають дедалі біднішими

Колись курортний Бердянськ уже котрий місяць перебуває в окупації і стрімко бідніє, — щоб прискорити цей процес, тимчасова "влада" змінила курс гривні до рубля, що серйозно підніме ціни.

Про це пише місцевий канал у Telegram "Бердянськ в окупації". Також там навели приклад, як новий курс змінить ціни на групу найпопулярніших товарів.

Зауважимо, що раніше окупанти ввели в місті курс на рівні 2 рублі за гривню, тепер хочуть штучно знецінити державну валюту ще сильніше і встановлюють його на рівні 1,5 рубля за гривню.

Такі зміни серйозно вплинуть на вартість товарів. Так, якщо раніше підгузки коштували 1250 гривень, то за нового курсу їх ціна підніметься до 1667 грн.

Зубна паста подорожчає від 150 до 200 грн, прокладки — зі 125 до 167 грн, дволітрова пляшка коли з 85 до 113 грн, а сигарети — з 50 до 75 грн.

Порівняння, як зміняться ціни в Бердянську

"Зрозуміло, що в умовах дефолту рф, глибокої економічної кризи і з кожним днем наростаючих санкцій, реальна ціна рубля вже наближається до 10 українських копійок", — критично оцінюють ситуацію автори каналу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які ціни зараз на товари у Мелітополі.