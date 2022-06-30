Під завалами багатоповерхівки у Миколаєві знайшли ще тіла (фото)

Число жертв може збільшитися

На ранок четверга, 30 червня, внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Миколаєві загинуло вже шестеро людей, тоді як ще шість мирних жителів постраждали.

Такі дані станом на 8:40 опублікував керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Вчора вранці ми писали про чотири жертви. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали.

"Вчора вранці, 29 червня, по Миколаєву та передмісті було випущено понад десять ракет. Зафіксовано попадання до житлового багатоквартирного будинку, де відомо про 6 загиблих та 6 постраждалих. Також ракета потрапила в базу відпочинку та гаражний кооператив", — підкреслив Кім.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич додав, що від ударної хвилі було пошкоджено ще сім будинків поблизу.

У Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області зазначають, що на ранок 30 червня продовжуються роботи з розбирання завалів.

Також вони показали свіжі фото з місця подій:

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Під завалами все ще можуть бути люди

Як повідомляв "Телеграф", напередодні росіяни також завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого загинуло двоє людей.