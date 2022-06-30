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Під завалами багатоповерхівки у Миколаєві знайшли ще тіла (фото)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Рятувальники вже добу розбирають завали будинку у Миколаєві Новина оновлена 30 червня 2022, 09:13
Рятувальники вже добу розбирають завали будинку у Миколаєві

Число жертв може збільшитися

На ранок четверга, 30 червня, внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Миколаєві загинуло вже шестеро людей, тоді як ще шість мирних жителів постраждали.

Такі дані станом на 8:40 опублікував керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Вчора вранці ми писали про чотири жертви. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали.

"Вчора вранці, 29 червня, по Миколаєву та передмісті було випущено понад десять ракет. Зафіксовано попадання до житлового багатоквартирного будинку, де відомо про 6 загиблих та 6 постраждалих. Також ракета потрапила в базу відпочинку та гаражний кооператив", — підкреслив Кім.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич додав, що від ударної хвилі було пошкоджено ще сім будинків поблизу.

У Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області зазначають, що на ранок 30 червня продовжуються роботи з розбирання завалів.

Також вони показали свіжі фото з місця подій:

Житловий будинок у Миколаєві після ракетного удару
Вибухом було зруйновано перекриття на кількох поверхах
Житловий будинок у Миколаєві після ракетного удару
Плити зрушилися, під’їзд аварійний, і людей розселять
Житловий будинок у Миколаєві після ракетного удару
Роботи ведуться навіть уночі
Житловий будинок у Миколаєві після ракетного удару
Під завалами все ще можуть бути люди

Як повідомляв "Телеграф", напередодні росіяни також завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого загинуло двоє людей.

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#Миколаїв #Загиблі