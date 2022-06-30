Нардеп-зрадник вижив унаслідок вибуху у Херсоні: тепер згадав про громадянство України

Колаборант, звичайно, звинуватив у всьому українські спецслужби

Інформація про спробу ліквідації зрадника-нардепа Олексія Ковальова, автомобіль якого підірвали 22 червня в тимчасово окупованому Херсоні, підтвердилась. Колаборант записав відеозвернення з лікарняного ліжка й звинуватив у всьому Україну та наші спецслужби.

Про це у четвер, 30 червня, повідомив активіст Сергій Стерненко у власному Telegram-каналі.

На кадрах Ковальов каже, що він громадянин України і його зовсім не бентежить той факт, що він перейшов на бік російських окупантів й веде колабораційну діяльність на території тимчасово окупованого Херсону.

"Стосовно мене була скоєна диверсія. Спецслужбами України стосовно громадянина України. Я живий і здоровий, планую приступити до своїх прямих обов'язків з понеділка. Мене не залякали і я планую залишатися з людьми, працювати на своєму виборчому окрузі до завершення моїх повноважень у 2023 році", — заявив нардеп-зрадник.

Нагадаємо, що одразу після вибуху автомобіля Ковальова з'явилася інформація, що нардеп-зрадник загинув. Про це повідомляв його колишній колега, нардеп Євген Шевченко, однак підтвердження його слова не мали. При цьому було опубліковано відео огляду автомобіля колаборанта Ковальова після вибуху.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після повномасштабного вторгнення росії Олексій Ковальов перейшов на бік окупантів, зробивши кілька скандальних заяв.