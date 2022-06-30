Визнав провину: у Чернігові судять російського окупанта

російський танкіст визнав у суді, що винний

Слідчі встановили, що танкіст рф Михайло Куликов 26 лютого стріляв у житлову багатоповерхівку в Чернігові. Українська прокуратура звинувачує росіянина у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це йдеться на офіційній сторінці Деснянського суду Чернігова. В рамках слідства вдалося встановили, що росіянин наприкінці лютого, за наказом свого командира, розвернув башту танка та вистрілив у новобудову. Тоді дивом минулося без жертв. Натомість танк підбили українські військові, а екіпаж полонили.

Командира, за даними Чернігівської обласної прокуратури, вже обміняли на українського військового. А от Куликову загрожує від 8 до 12 років за ґратами. Поки встановлюють всі обставини. Тому розгляд справи у суді продовжать 19 липня.

Варто відзначити, що це вже друга справа із окупантом на лаві підсудних.

Нагадаємо, наприкінці травня російський солдат Вадим Шишимарін отримав довічне за убивство мирного мешканця на Сумщині. Він також твердить, що застрелив українця на вимогу свого командира. Наприкінці лютого Шишимарін разом із ще кількома російськими військовими спробував утекти від ЗСУ. Окупанти вбили випадкового перехожого. Однак далеко втекти не вдалося, вони були атаковані місцевими мисливцями, після чого самі здалися.