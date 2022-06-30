Зеленський розповів, що означає визволення Зміїного
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Глава держави подякував усім причетним до військової операції
У четвер, 30 червня, на 127-й день повномасштабного вторгнення рф президент України Володимир Зеленський відзначив звільнення острова Зміїний від російських окупантів.
Відповідну заяву глава держави зробив у традиційному вечірньому відеозверненні до нації, повідомляє YouTube-канал "Офіс Президента України".
Зеленський подякував усім підрозділам, які звільняли Зміїний від загарбників.
"Безперечно, головне слово сьогодні – "Зміїний". Мабуть, так само багато говорили про Зміїний тільки в той день, коли туди прибув російський корабель. Потім і корабель відбув – назавжди, а тепер і острів знову вільний. Я вдячний Головному управлінню розвідки, бійцям "Альфи", вдячний нашим артилеристам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню "Олександрія", — заявив президент України.
Нагадаємо, у четвер стало відомо, що росіян вибили зі Зміїного. У росії визнали провал і навіть спробували виправдатися, що викликало чимало жартів у мережі. До речі, запеклі бої за цей клаптик суші велися довгі місяці. Додамо, що відбити острів у загарбників допомогла нова українська зброя.