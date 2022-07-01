Ворог активізувався на новому напрямку: актуальна інформація з фронту (мапа)

Десяти днів щодо затишшя на Донеччині окупантам здалося достатньо

П’ятниця, 1 липня, розпочалася для українських воїнів на Донбасі з атак ворога за одразу декількома напрямками. Серед них — і Краматорське, яке росіяни лишали поза увагою цілих десять днів. Востаннє про спроби просування у бік цього населеного пункту повідомлялося 22 червня.

Більше деталей розкрили військовослужбовці у свіжому зведенні від Генштабу ЗСУ, опублікованого на офіційному Facebook-акаунті. Особливої конкретики щодо активізації російських окупантів не повідомлялося, проте попередні дані дозволяють припустити, що збільшилася кількість обстрілів населених пунктів з артилерії, а також мінометів.

Раніше на Краматорському напрямку, так само як і поряд з Авдіївкою та Новопавлівським, росіяни намагалися вступати в бої з бійцями ЗСУ, щоб "скувати" українських захисників і не допустити перекидання підрозділів на інші відрізки фронту.

Карта боїв на Донбасі 1 липня

Зараз ворог намагається перегрупуватися і тримати оборону в небезпечній близькості від Слов’янська. Обстрілюються села Мазанівка, Грушуваха, Адамівка, Гусарівка та Іванівка. Також продовжуються активні атаки на Лисичанськ, аби повністю захопити контроль над Луганщиною. Повідомляється про спроби зайняти частину траси Бахмут-Лисичанськ, проте українські захисники не дозволяють цьому статися.

Активні обстріли продовжуються на Бахмутському, Курахівському, Авдіївському, Запорізькому та Новопавлівському напрямках. Ворог часто використовує безпілотники, щоб вести повітряну розвідку. Неспокійно також і на Харківщині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував свіжі карти боїв в Україні, які стосуються всіх напрямків, а не лише зосереджені на Донбасі. Завдяки їм можна побачити, які успіхи мають ЗСУ на півдні країни, відсуваючи російських окупантів дедалі далі в межах Херсонської області.