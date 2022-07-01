Херсонські партизани передали черговий "привіт" оккупантам, пригадавши запланований "референдум"

Окупаційний режим не може зламати українських дух спротиву

"Одинадцятого вересня 2022 року війська рф в якості акту доброї волі здаються в полон", — листівки з таким змістом помітили на вулицях тимчасово окупованого Херсону. Таке формулювання у листівках — очевидне посилання на недолуге пояснення міноборони рф щодо відступу з острова Зміїний.

Жителі Херсонщини впевнені: агітки — справа рук українських партизанів, які повсякчас не дають окупантам спокою. Нагадаємо, 15 червня в Херсоні підірвали авто колаборанта та начальника виправної колонії Євгена Соболєва. Вибухівку прикріпили до дерева неподалік машини. Окупаційна влада міста звинуватила в цьому українських партизанів, однак нікого не змогла упіймати. Соболєва ушпиталено з пораненнями.

29 червня окупанти заявили, що таки проведуть "референдум". Між тим, у місті досі проблеми зі зв'язком та інтернетом. Як раніше писав "Телеграф", підготовку до нелегального плебісциту розпочав херсонський колаборант, так званий заступник голови "обласної віськово-цивільної адміністрації" кирило стремоусов.

За даними Центру національного спротиву, щодо Херсонщини та інших окупованих москвою територій України фігурує дата 11 вересня. Мовляв, росіяни хочуть об'єднати "референдуми" із російськими виборами депутатів і губернаторів 11 вересня.