Росіяни направили в Чорне море нові кораблі попри провал на Зміїному

Росіяни демонструють феєричну впертість у Чорному морі

Гучні заяви російських окупантів про те, що вони начебто тримають Зміїний острів під своїм контролем, не відповідають дійсності. Українські захисники все ще продовжують знищувати окупаційну техніку, що залишилася на його території, одночасно звітуючи про відсутність противника в найближчому радіусі стеження.

При цьому в Чорному морі збільшилася кількість російських військових кораблів. Принаймні, про це представники оперативного командування "Південь" відзвітували у свіжому зведенні вранці суботи, 2 липня.

Наразі в акваторії моря знаходиться п’ять суден противника. Із них два є носіями крилатих ракет (мінімум півтора десятка снарядів), ще на трьох міститься велика кількість десанту. При цьому вони не ризикують наближатися до берегів України, розуміючи, що через втрату Зміїного особливого захисту більше не мають.

До речі, минулої доби росіяни зробили спробу самостійного знищення кинутої ними техніки на острові. Однак жоден із задіяних в операції винищувачів не зміг влучити в ціль. Натомість українським силам це вдалося — окупаційна армія "схудла" на РСЗВ "Град", черговий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", три одиниці автотехніки, автомобільну цистерну та деяку другу техніку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як після звільнення Зміїного можуть далі розвиватися події у Чорному морі та на південному фронті загалом. Своїми прогнозами з нашим виданням поділився полковник запасу військовий експерт Сергій Грабський.