Партизани поряд: у США озвучили невтішний прогноз для росії щодо Херсона

Зацикленість росіян на Донбасі частково допомогла південним областям

Російські загарбники явно переоцінили свої сили та здібності, замахнувшись ще й на частину південних регіонів України. У той час, поки ЗСУ поступово звільняють на Херсонщині все нові й нові села, шанси росіян на утримання влади стають дедалі більш примарними. У США кажуть, що сил, які залишилися в агресора, просто не вистачить на повноцінний контроль, як у ОРДЛО.

Американських високопосадовців цитує телеканал CNN, журналісти якого досліджували питання окупації Херсонської області. Більшість респондентів віддали перевагу анонімності, при цьому продемонструвавши свою обізнаність в питанні, що обговорюється.

Першим серйозним "дзвіночком" для окупантів мала б стати активізація місцевого партизанського руху. За останні кілька тижнів на вулицях Херсона дедалі частіше з’являються "попереджувальні" листівки для окупантів, а також готуються та здійснюються замахи на колаборантів. Як, наприклад, це сталося з начальником колонії Євгеном Соболєвим, який потрапив до лікарні з пораненнями.

До того ж у росіян банально не вистачить військової сили, щоб утримувати Херсонщину під своїм контролем. На це вплинуло масштабне перекидання підрозділів на Донбас. Це, зазначають у США, дозволило ЗСУ розпочати контрнаступ, а партизанам — робити свою роботу в тилу.

При цьому останні досі не об'єдналися для більшої організованості, тому їхні шанси на успіх оцінюються на Заході не надто високо. Однак, якщо так і продовжиться, інші українці на окупованих територіях можуть також почати повставати проти ворога.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як Херсону доводиться зараз виживати за умов фактичної "відрізаності" від підконтрольної Україні території. Росіяни намагаються повернути до регіону дух 90-х.

Також ми писали про те, з яким тріском провалилися спроби окупантів налагодити транспортну розв’язку із Херсоном та Кримом.