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У Мелітополі другий місяць триває "перемога" до 9 травня: свіжі фото

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Випробування часом для окупантів Новина оновлена 02 липня 2022, 08:35
Випробування часом для окупантів

Хвалитися ворогам та колаборантам нема чим — намагаються виїхати на залишках минулого

Окупанти продовжують господарювати в Мелітополі, ось тільки успіхи у них не дуже. Відсвяткувавши з помпою, великою кількістю реклами, червоними прапорами та майже повною відсутністю глядачів 9 травня, вони не можуть запропонувати місту нічого іншого.

У розпорядженні "Телеграфа" опинилися фото, зроблені вже у липні у Мелітополі. На них залишки 9-травневої реклами, які розвішані по всьому місту. Вітер зриває залишки плакатів і нікому, у тому числі самим окупантам, до цього немає діла. Бізнес не працює, так що рекламуватися особливо нема чому.

Фото зроблені не десь на околиці, зазначимо, що в такому стані багато рекламних щитів у місті.

Мелітополь сьогодні – плакати висять ще з травня
Через 2 місяці перемога вже нікого не цікавить

Чи обірвав хтось плакат, чи він сам постраждав від природних явищ невідомо, але упорядковувати його не стали.

Мелітополь новини - ситуація у липні
Плакат залишився висіти так

Це не перші плакати окупантів, які не витримали бою з часом — до цього по місту фіксували облізлі цитати Олександра Невського. Росіяни завісили ними багато бігбордів, ось тільки повісити — не стежити.

Бажання пустити пилюку в очі — характерна риса окупантів та колаборантів. Одне з місць, де вони вішали свої плакати, — перехрестя проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Героїв України. Там пошкодили стеллу з назвою міста. Але полагодити — це надто складно і щоб виправити ситуацію в хід пішли маркери.

Місцеві зазначають, що поряд ведуть роботи — збираються ставити пам’ятник невідомо кому, але трава довкола — по коліна.

Мелітополь поведінка окупантів
Стелла після і до

Ситуація у Мелітополі

У місті багато російських військових та техніки, у регіон стягуються окупанти, які згодом розподіляються по лінії фронту.

Мелітополь російські окупанти
Російські військові під готелем

У мелітопольців найближчим часом можуть виникнути проблеми із хлібом — через перебитий газопровід у Запорізькій області подача газу до міста може припинитися.

Тим часом у місті посилюється присутність російських "відрядженців". Так, колаборанти з лав поліції сподівалися дорватися до влади, але свіжовідновлене ДАІ очолив приїжджий із Ростова.

Раніше "Телеграф" писав, що не тільки в Мелітополі з економікою і життя загалом ситуація плачевна — у Кирилівці намагаються запустити пляжний сезон, а у Бердянську дорожчають елементарні побутові речі та змінюється курс гривні до рубля.

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#Мелітополь #Окупація