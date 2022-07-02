У Мелітополі другий місяць триває "перемога" до 9 травня: свіжі фото
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Хвалитися ворогам та колаборантам нема чим — намагаються виїхати на залишках минулого
Окупанти продовжують господарювати в Мелітополі, ось тільки успіхи у них не дуже. Відсвяткувавши з помпою, великою кількістю реклами, червоними прапорами та майже повною відсутністю глядачів 9 травня, вони не можуть запропонувати місту нічого іншого.
У розпорядженні "Телеграфа" опинилися фото, зроблені вже у липні у Мелітополі. На них залишки 9-травневої реклами, які розвішані по всьому місту. Вітер зриває залишки плакатів і нікому, у тому числі самим окупантам, до цього немає діла. Бізнес не працює, так що рекламуватися особливо нема чому.
Фото зроблені не десь на околиці, зазначимо, що в такому стані багато рекламних щитів у місті.
Чи обірвав хтось плакат, чи він сам постраждав від природних явищ невідомо, але упорядковувати його не стали.
Це не перші плакати окупантів, які не витримали бою з часом — до цього по місту фіксували облізлі цитати Олександра Невського. Росіяни завісили ними багато бігбордів, ось тільки повісити — не стежити.
Бажання пустити пилюку в очі — характерна риса окупантів та колаборантів. Одне з місць, де вони вішали свої плакати, — перехрестя проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Героїв України. Там пошкодили стеллу з назвою міста. Але полагодити — це надто складно і щоб виправити ситуацію в хід пішли маркери.
Місцеві зазначають, що поряд ведуть роботи — збираються ставити пам’ятник невідомо кому, але трава довкола — по коліна.
Ситуація у Мелітополі
У місті багато російських військових та техніки, у регіон стягуються окупанти, які згодом розподіляються по лінії фронту.
У мелітопольців найближчим часом можуть виникнути проблеми із хлібом — через перебитий газопровід у Запорізькій області подача газу до міста може припинитися.
Тим часом у місті посилюється присутність російських "відрядженців". Так, колаборанти з лав поліції сподівалися дорватися до влади, але свіжовідновлене ДАІ очолив приїжджий із Ростова.
Раніше "Телеграф" писав, що не тільки в Мелітополі з економікою і життя загалом ситуація плачевна — у Кирилівці намагаються запустити пляжний сезон, а у Бердянську дорожчають елементарні побутові речі та змінюється курс гривні до рубля.