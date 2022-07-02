У Мелітополі другий місяць триває "перемога" до 9 травня: свіжі фото

Хвалитися ворогам та колаборантам нема чим — намагаються виїхати на залишках минулого

Окупанти продовжують господарювати в Мелітополі, ось тільки успіхи у них не дуже. Відсвяткувавши з помпою, великою кількістю реклами, червоними прапорами та майже повною відсутністю глядачів 9 травня, вони не можуть запропонувати місту нічого іншого.

У розпорядженні "Телеграфа" опинилися фото, зроблені вже у липні у Мелітополі. На них залишки 9-травневої реклами, які розвішані по всьому місту. Вітер зриває залишки плакатів і нікому, у тому числі самим окупантам, до цього немає діла. Бізнес не працює, так що рекламуватися особливо нема чому.

Фото зроблені не десь на околиці, зазначимо, що в такому стані багато рекламних щитів у місті.

Через 2 місяці перемога вже нікого не цікавить

Чи обірвав хтось плакат, чи він сам постраждав від природних явищ невідомо, але упорядковувати його не стали.

Плакат залишився висіти так

Це не перші плакати окупантів, які не витримали бою з часом — до цього по місту фіксували облізлі цитати Олександра Невського. Росіяни завісили ними багато бігбордів, ось тільки повісити — не стежити.

Бажання пустити пилюку в очі — характерна риса окупантів та колаборантів. Одне з місць, де вони вішали свої плакати, — перехрестя проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Героїв України. Там пошкодили стеллу з назвою міста. Але полагодити — це надто складно і щоб виправити ситуацію в хід пішли маркери.

Місцеві зазначають, що поряд ведуть роботи — збираються ставити пам’ятник невідомо кому, але трава довкола — по коліна.

Стелла після і до

Ситуація у Мелітополі

У місті багато російських військових та техніки, у регіон стягуються окупанти, які згодом розподіляються по лінії фронту.

Російські військові під готелем

У мелітопольців найближчим часом можуть виникнути проблеми із хлібом — через перебитий газопровід у Запорізькій області подача газу до міста може припинитися.

Тим часом у місті посилюється присутність російських "відрядженців". Так, колаборанти з лав поліції сподівалися дорватися до влади, але свіжовідновлене ДАІ очолив приїжджий із Ростова.

Раніше "Телеграф" писав, що не тільки в Мелітополі з економікою і життя загалом ситуація плачевна — у Кирилівці намагаються запустити пляжний сезон, а у Бердянську дорожчають елементарні побутові речі та змінюється курс гривні до рубля.