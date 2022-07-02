"Бої за Лисичанськ ідуть": Арестович розповів, що відбувається у місті

У Зеленського спростували, що окупанти перебувають у центрі Лисичанська

У суботу, 2 липня, на 129-й день повномасштабного вторгнення рф в Лисичанську (Луганська область) тривають запеклі бої з окупантами. Місто не взято росіянами, попри заяви російських пропагандистів.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час розмови з правозахисником Марком Фейгіним на YouTube-каналі Фейгін Live.

Арестович зазначив, що окупанти не взяли місто, проте зуміли переправитися через Сіверський Донець на північній околиці Лисичанська.

"Росіян немає в центрі Лисичанська, вони на південних околицях міста намагаються вести бої, потрапляють під удари наших військ. Там інша проблема. Росіяни радіють, що невеликими силами зуміли форсувати Сіверський Донець на півночі й опинилися в Привіллі. Таким чином, ситуація стала загрозливою. Все вирішиться найближчими днями", — заявив Арестович.

Крім того, 2 липня представник Нацгвардії Руслан Музичук також повідомляв, що росіяни не змогли взяти місто.

"Біля Лисичанська йдуть запеклі бої, проте, на щастя, місто не оточене і знаходиться під контролем українських військ", — заявив Музичук в ефірі телемарафону, передає "Українська правда".

Карта боїв за Лисичанськ

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