"Місто у вогні": Гайдай розповів, що відбувається у Лисичанську (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 215
Росіянам попри значні втрати вдається просуватися вглиб міста
Російські окупанти на 130-й день війни проти України змогли наблизитися впритул до Лисичанська і почали закріплюватися на цьому напрямку. Зараз місто на Луганщині у вогні.
Про це зранку у неділю, 3 липня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у власному Telegram-каналі.
За його словами, ворог кинув на Лисичанськ всі сили й почав масово обстрілювати місто абсолютно незрозумілою жорстокою тактикою.
"Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент. Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це незважаючи на знищення декількох складів із ворожими боєприпасами. Несуть значні втрати, але вперто просуваються", — повідомив голова Луганської ОВА.
Гайдай додав, що російські війська закріплюються у самому міста, а також у Верхньокам'янці, продовжуючи знищувати населені пункти.
Масовані обстріли росіян по місту та околицях зруйнували не один десяток об'єктів цивільної інфраструктури. Голова Луганської ОВА зазначив, що лише за минулу добу рятувальники ліквідовували загоряння у багатоповерхівках, приватних садибах, магазині та ще одному торговельному центрі. Не обійшлися обстріли без поранених — одну місцеву жінку доставили до лікарні Дніпропетровщини.
За словами Гайдая, крім Лисичанська, постраждали також Золотарівка та Білогорівка. А поблизу останньої, Силам оборони України вдалося відбити ворожий наступ.
Раніше "Телеграф" повідомляв, судячи з мап бойових дій в Україні, Луганську область росіяни можуть захопити найближчими днями. Наступальні операції ведуться на південний захід від Лисичанська. Наступний удар ворога може бути спрямований на Сіверськ, Слов’янськ та Бахмут.