"Місто у вогні": Гайдай розповів, що відбувається у Лисичанську (фото)

Росіянам попри значні втрати вдається просуватися вглиб міста

Російські окупанти на 130-й день війни проти України змогли наблизитися впритул до Лисичанська і почали закріплюватися на цьому напрямку. Зараз місто на Луганщині у вогні.

Про це зранку у неділю, 3 липня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у власному Telegram-каналі.

За його словами, ворог кинув на Лисичанськ всі сили й почав масово обстрілювати місто абсолютно незрозумілою жорстокою тактикою.

"Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент. Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це незважаючи на знищення декількох складів із ворожими боєприпасами. Несуть значні втрати, але вперто просуваються", — повідомив голова Луганської ОВА.

Гайдай додав, що російські війська закріплюються у самому міста, а також у Верхньокам'янці, продовжуючи знищувати населені пункти.

Верхньокам'янка та Лисичанськ на карті

Масовані обстріли росіян по місту та околицях зруйнували не один десяток об'єктів цивільної інфраструктури. Голова Луганської ОВА зазначив, що лише за минулу добу рятувальники ліквідовували загоряння у багатоповерхівках, приватних садибах, магазині та ще одному торговельному центрі. Не обійшлися обстріли без поранених — одну місцеву жінку доставили до лікарні Дніпропетровщини.

За словами Гайдая, крім Лисичанська, постраждали також Золотарівка та Білогорівка. А поблизу останньої, Силам оборони України вдалося відбити ворожий наступ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, судячи з мап бойових дій в Україні, Луганську область росіяни можуть захопити найближчими днями. Наступальні операції ведуться на південний захід від Лисичанська. Наступний удар ворога може бути спрямований на Сіверськ, Слов’янськ та Бахмут.