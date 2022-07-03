У Львові повістки видавали перед храмом: священики обурені

У мережі думка людей щодо цієї ситуації розділилася

У неділю, 3 липня, на 130-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну перед однією з львівських церков видавали повістки у військкомат.

Про це повідомив народний депутат України ("Європейська солідарність") Микола Княжицький у Facebook.

Княжицький вважає, що є багато способів запросити чоловіків до військкомату, наприклад, за місцем проживання, на роботі, однак біля храму цього робити не варто. До речі, про вручення повісток біля церкви нардепу повідомили обурені священики. Депутат нагадав, що в Україні церква відокремлена від держави.

"Сьогодні у Львові неділя. Люди традиційно йдуть до церкви. І ось хтось придумав почати видавати перед церквою повістки у військкомати. Дзвонять обурені священики. Церква у нас відокремлена від держави. Туди йдуть люди за духовним захистом та підтримкою. Це не місце, де під час молитви треба ходити та роздавати повістки.

Ми всі підтримуємо армію. Українські добровольці гідно захищають країну. Є багато людей, які бажають мобілізуватись, але їм відмовляють. Розум і відповідальність не повинні губитися під час війни. Навпаки", — написав нардеп.

У мережі думка людей розділилася. Дехто вважає, що насамперед військкомати мають проводити рейди в місцях відпочинку: бари, ресторани, кафе, клуби. Інші припустили, що роздача повісток біля церкви — це нормально в умовах війни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи законне вручення повісток по телефону. Днями міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, чи надходитимуть повістки до "Дії".