Життя в окупації. Марківка, Луганщина: штрафи за українську мову, обшуки та погрози

"Телеграф" дізнався про життя у селищі Марківка на Луганщині, яке перебуває за окупацією понад чотири місяці

Селище Марківка, один із районних центрів Луганської області, під окупацією з перших днів повномасштабного вторгнення рф в Україну. Російські загарбники змушують місцевих виходити на роботу шляхом погроз, прибирають зі шкіл українську символіку та проводять обшуки по домівках.

Що зараз відбувається у Марківці Луганської області, як поводяться окупанти і які "правила" вони там запроваджують – у матеріалі "Телеграфу". Нам вдалося поспілкуватися з місцевою жителькою, яка попросила про анонімність, та дізнатися про ситуацію у селищі докладніше.

Марківка – невелике селище в Луганській області, яке не було в складі ОРЛО. До 24 лютого, за даними відкритих джерел, населення Марківки становило до 6 тисяч.

Марківка на мапі

Російські війська зайшли до селища у перші дні війни. Голова Марківської об'єднаної територіальної громади Ігор Дзюба, обраний на посаду вкотре у 2020 році, підозрюється у держзраді. Ще 25 лютого мережу облетів скріншот посту Дзюби з привітанням російських окупантів.

Пост Ігоря Дзюби. Скріншот: Facebook

Про те, що Марківку тимчасово захоплено, стало відомо 26 лютого. Незважаючи на це, на початку березня жителі Марківки, як і довколишніх селищ, наприклад Новопскова, виходили на мирні протести проти російської агресії. Так, на мітингу 4 березня люди тримали плакати з такими гаслами: "Марківщина – це Україна!", "Марківка – за мир в єдиній Україні!", "Слава героям!", "Путін, зупини війну, не вбивай моїх дітей!" Як можна побачити на знімках, мешканці виходили протестувати, незважаючи на сувору погодну ситуацію.

Мітинг проти рф у Марківці. Фото: Facebook

Мирний протест мешканців Марківки. Фото: Вісті Марківщини

Погода не завадила. Фото: Суспільне

"Начальники" з ОРЛО та обшуки нижньої білизни

Варто зазначити, що безпосередньо бойових дій на території селища не було. За словами місцевих, у якийсь момент заїхали танки, було вивішено прапор квазіформування "лнр", який пізніше змінився на російський триколор. Як зазначає наша співрозмовниця, нові порядки у Марківці запроваджують, у тому числі, уродженці селища. Дехто з них проживав у Луганську (виїхавши ще до 2014 року), але повернувся після 24-го, несподівано обійнявши керівні посади. За словами мешканки, в селищі є блокпости, де стоять військові рф: "Є дані, що російських військових сюди відправили стежити за тими, які з ОРЛО".

Служба безпеки України раніше повідомляла, що на тимчасово окупованій території агресор формує спеціальні каральні органи. Серед названих населених пунктів Луганщини: Марківка, Біловодськ і Троїцьке. За даними СБУ, окупанти привезли так званих "прокурорів" з ОРЛО, які вже зарекомендували себе у самопроголошеній "лнр".

Ця інформація схожа на ту, що розповіла наша співрозмовниця.

"Привезли якихось людей, ймовірно, з росії. Вони їздять на великій фурі по будинках і перевіряють все. Аж до того, що копошаться у багатьох людей, перепрошую, в трусах. Шукають зброю або наркотики, дивляться, щоб ніхто нікого не ховав…" – розповіла дівчина.

Про випадки мародерства, як це відбувалося у багатьох захоплених містах, місцевій мешканці невідомо. Єдине, вона виділила один підозрілий епізод: у місцевому парку вирізали всі дерева, завантажили у фургони та кудись вивезли.

Гривні немає, ціни — запаморочливі

Ціни, як і в інших окупованих населених пунктах, є космічними. Гривні, за словами місцевим, вже не знайти, а пропонований курс обміну, наче зі стелі взято.

"Раніше рахували гривню до рубля у співвідношенні 1 до 2. Зараз — 1 до 1,5 (за даними курсу НБУ 1 гривня дорівнює 1,84 рублів станом на 4 липня. — Ред.). Ціни дуже зросли", — коротко каже мешканка.

Також місцева розповідає, що окупанти обіцяли високі зарплати, але за фактом платять у рази менше. Пенсіонерам вже дають виплати: незалежно від статусу та колишньої суми пенсії усі отримують по 7 тис. рублів (близько 3,7 тис. грн).

Запустили вже й "оформлення паспортів". А місцевий банк у перші дні "перетворили" на "держбанк лнр". Банк працює: видає рублями зарплати, але все на касі – жоден банкомат не функціонує, гривні вже немає.

Замість "Ощадбанку" у Марківці тепер "це". Фото: соцмережі

Штрафи для шкіл за все українське

В окупованих містах росіяни активно знищують усе, що хоч якось вказує на приналежність до України, української історії та нашого народу. Так відбувається і в Марківці. Як розповіла наша співрозмовниця, загарбники проводять рейди по школах і прибирають українську символіку.

"Вимагають, щоб не було ні Шевченка, ні Франка, ні Котляревського, щоб ніхто не говорив українською мовою, не було ані гімну, ані герба, а якщо знаходять це у школі – штрафують," – додає мешканка Марківки.

Що відбувається у марківських школах. Фото: t.me/luganshina

Хто із місцевих проти нових "правил" – звільняється. На керівні посади окупанти знаходять лояльних або змушують людей виходити працювати за допомогою загроз.

"Тих, хто не хотів працювати, змушують виходити шляхом погроз. Наприклад, мова про людей, без яких неможливо обійтися у сфері адміністрації чи економіки. Знаю випадки, коли жорстко погрожували людям через те, що вони не хотіли йти працювати. Багатьом людям довелося…" – каже мешканка Марківки.

Дівчина визнає, що у селищі є сепаратисткі настрої. Але зазначає, що багато людей вірять, що Марківка скоро повернеться під контроль України.

Малюнки дітей у Марківці. Фото: t.me/luganshina

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська армія вийшла з Лисичанська. У Генштабі пояснили, чому було ухвалено таке рішення. Як зазначав президент України Володимир Зеленський, коментуючи загрозу окупації всієї Луганської області, ЗСУ потрібна вогнева перевага. Тільки тоді українські бійці матимуть можливість тиснути на росіян у регіоні. Поки що такої немає.