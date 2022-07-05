Пограбування, тортури та вбивства: росіяни на Херсонщині діють гірше, ніж гестапо

Жодного жалю до місцевого населення у загарбників немає

Херсонська область, де українські захисники активно просуваються у плані звільнення територій, відчутно страждає від звірств російських окупантів. Місцеве населення не гребують піддавати тортурам, відбирати останні продукти, а також вбивати за будь-яку непокору. За словами місцевого активіста Володимира Молчанова, нинішнє життя у населених пунктах на південній лінії фронту, можна порівняти хіба що з діями армії рф у Бучі, Ірпені та Гостомелі.

Про це він розповів в ефірі "24 каналу". Чоловік наголосив, що жорстокість, з якою росіяни поводяться з мирними українцями, переходить будь-які рамки. Вони навіть переплюнули відоме нацистське гестапо, адже ті відпускали людей без катувань, якщо їм не вдавалося з’ясувати їхню причетність до певного злочину.

Володимир Молчанов стверджує, що нині на правому березі Дніпра на Херсонщині чи не в кожному селі є своя "Буча". Насамперед окупанти влаштовують звірства, щоб остаточно залякати людей та обірвати будь-які їхні контакти з підконтрольною Україні територією. Ворожі солдати бояться, що люди здаватимуть їхні позиції ЗСУ.

Здебільшого місцеві жителі знаходяться у підвалах під жорстким наглядом окупантів.

"Побачивши когось, хто пересувається, росіяни просто вбивають, — розповідає Молчанов. — Часто — з метою пограбування, адже у окупантів відсутнє постачання продовольства".

До того ж кулю можна отримати навіть за "неправильне слово" або "кривий" погляд. При необхідності людину можуть катувати, і, на відміну від згаданих гестапівців, росіяни не гребують вибивати людям зуби, заганяти голки під нігті або навіть погрожувати ампутацією кінцівок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в самому Херсоні ситуація не надто краща. Місто чотири місяці живе у стані "тихого терору", і якщо дії українців не сподобаються окупантам, їх можуть викрасти для подальших тортур.

Також ми писали, що частково життя у Херсоні нагадує часи лихих 90-х.