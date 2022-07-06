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Це тероризм: Кім пояснив посиленення рф обстрілів Миколаєва

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Віталій Кім не полишає надій на краще Новина оновлена 06 липня 2022, 07:27
Віталій Кім не полишає надій на краще

Чиновник вважає, що росіяни не хочуть процвітаючої України під боком

Ракетні атаки на Миколаїв, які значно почастішали та посилилися останнім часом, завдають чимало руйнувань інфраструктури міста і людських жертв. На думку керівника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, це все — прояви терористичної природи росії, яка підло напала на Україну.

Як розповів чиновник в інтерв’ю "Українській правді", нині Миколаїв, як і будь-яке інше місто нашої країни, є лише віддаленою метою ворога. Утім росіяни були б не проти захопити цю "фортецю", щоб мати можливість просуватися далі — або до центру України, або до Одеси.

Загалом, дії російської армії, на думку Кіма, — не що інше, як чітка дія за всіма канонами тероризму. Як приклад, він наводить регулярні обстріли окупантами мирної інфраструктури України. Це і торговий центр у Кременчуці, і багатоповерхівки у спальному районі Миколаєва, і знищення торговельного центру, а також злітної смуги цивільного аеропорту в Одесі.

"Це вони стріляють по місцях масового скупчення людей, — наголошує Віталій Кім. — Я вважаю це тероризмом".

За його словами, головною метою армії рф може бути знищення української економіки, що допомогло б Кремлю підняти свій рейтинг. Диктатору путіну не потрібна під боком процвітаюча країна, на яку можуть почати рівнятися росіяни і вимагати у себе такий самий рівень життя.

Миколаїв, який фактично є прифронтовим містом через сусідство із тимчасово окупованою Херсонщиною, чиновник не розглядає як пріоритет ворога. Однак, на його думку, це одна з "точок", яку загарбники були б "не проти перейти".

"У нас [у Миколаєві] не так багато того, що можна вивозити і красти. Унітази не найновіші, — напівіронічно зауважує Кім, відразу додаючи: — Ми не бачимо зараз скупчення військ та підготовки нападу ворога на миколаївському напрямку, бо у них сконцентровані сили на сході нашої країни. Але щодо дій окупантів логікою не можна користуватися" .

У разі потреби, вважає чиновник, росіяни змогли б обійти Миколаїв, щоб атакувати Одесу. Однак поки що подібних пересувань на фронті не спостерігається.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якими Віталій Кім бачить найкращий та найгірший сценарій розвитку російсько-української війни. При цьому він упевнений, що своєрідний "екватор" протистояння нам уже вдалось залишити позаду.

Також він розповідав, як Миколаїв переживав перші дні війни.

Теги:
#Миколаївська область #Миколаїв #Росія #Війна #Віталій Кім