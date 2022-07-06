"Ніхто не любить росіян": Віталій Кім розповів про ситуацію на Херсонщині

Путінські вояки зіткнулися на українській території з парадоксом

Херсонська область, яка перебуває вже чотири місяці у тимчасовій окупації росіянами, значно страждає від їхніх "правил" і часом справді звірячої поведінки. За словами керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, зараз ситуація щодо звільнення регіону та загального настрою місцевих жителів багато в чому залежить від часу. І поки що, на жаль, воно грає не зовсім на руку Україні.

В інтерв’ю "Українській правді" чиновник підкреслив, що на окупованій території є люди з різними поглядами на те, що відбувається. Проте більшість із них поєднує єдине почуття — відсутність любові та розуміння до російських окупантів. При цьому декому вистачає сил і для агресії на українську сторону.

Кім зазначає, що зараз багато жителів Херсонщини намагаються вберегти себе та своїх рідних, тому залишають окупацію через Крим. Це означає, що їм доводиться діставатися підконтрольної частини України, лише виїхавши до росії. Такий "гак" забирає дуже багато часу та сил. А йти на подібний крок доводиться тому, що далеко не всіх окупанти пропускають через лінію зіткнення, яка проходить саме Україною.

"Частина людей навпаки стала ще агресивнішою і вступає в партизанський рух, який там, на Херсонщині, зараз дуже активно розвивається і справді допомагає нашим ЗСУ", — каже він.

Також чиновник додає, що чимало серед херсонців і тих, хто почав злитися за час очікування на прихід українських захисників. При цьому українська армія просувається настільки швидко, як дозволяють обставини. Кім наголошують, що цей процес залежать як від об’єктивних, так і від суб’єктивних чинників.

"Настрою там дуже різні, — попереджає Віталій Кім, — але ніхто не любить росіян".

Про людей, які ризикнули отримати російський паспорт, голова Миколаївської ОВА говорить як про певний "відсоток ідіотів", який має будь-яка нація на планеті. Однак він упевнений, що більшість думаючих людей розуміють: те, що вони мали в Україні, ніколи не буде повторено росією, скільки б всього у Кремлі не обіцяли.

Саме розуміння цієї різниці між країнами, вважає Віталій Кім, і допомогло створити певний український парадокс. З ним і зіткнулися окупанти, які сподівалися пройтися Україною з тріумфом і збирати квіти від місцевих жителів. Втім, як свідчить досвід, українці навіть під час захоплення територій росіянами відмовляються співпрацювати із ворогом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що російські окупанти почали активніше вести себе в Херсоні та області. Це пов’язують із наближенням ЗСУ до обласного центру.

Також ми писали, як Віталій Кім оцінює ймовірність захоплення Миколаєва росіянами і чи мають вони шанси дістатися Одеси.