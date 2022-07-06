Пляжі вимерли: як проходить курортний сезон у Лазурному та Залізному порту при окупантах (фото, відео)

На популярних курортах майже безлюдно і відчувається близькість до війни

Українські курорти на березі Азовського та частково Чорного моря 2022 року втрачають сезон — вони перебувають в окупації. Лазурне та Залізний Порт — два великі курорти на чорноморському узбережжі Херсонської області. Порожні пляжі та забиті вікна літніх кафе біля моря — так живуть українці.

На відпочинок виїхати сюди можуть лише мешканці таких самих окупованих територій. Жителька Херсона Наталія розповіла, що, щоб доїхати до курортного селища, знадобилося подолати три блокпости. Перевіряли документи та багажник.

Людей на пляжі небагато, а море дуже чисте. У ньому не тільки немає медуз, а й, мабуть, через відсутність туристів і прогулянкових катерів, підпливають ближче дельфіни.

Море в Залізному Порту

Порожні пляжі

З липня відкрилися частина готелів та магазин на в’їзді у населений пункт. За номер із зручностями просять близько 500-700 грн, тоді як у 2021 хотіли півтори тисячі. Але більшість так і не відкрилися. "Сумно і печально", — резюмує херсончанка. Також вона зазначає, що тут дуже чутно звуки вибухів.

Перша лінія у Залізному Порту

У Лазурному, яке від Залізного Порту відокремлює близько 20 км ситуація схожа.

Окуповані курорти Херсонської області

На пляжі — мінімум людей, а вода вражає чистотою та прозорістю. Одним із відлякуючих чинників для людей може бути мінна небезпека — у Лазурному місяць тому підірвалися троє людей.

Порожні пляжі в Лазурному

У самому Херсоні життя також не легке. "Телеграф" повідомляв, що росіяни влаштовують у місті свавілля, а звичайний шампунь коштує дорожче 400 грн. Вони не лише відбирають техніку у фермерів, а й захоплюють житлові площі, зокрема — гуртожитки ВНЗ, ймовірно, щоб розселити окупантів, що під’їжджають, і з родинами.