Загроза збільшилася до пів сотні ракет: росія вивела в море ще більше кораблів

Морське зосередження поки що є основною силою підтримки окупантів на півдні

У Чорному морі, на українських портах якого поки що зосереджено основну увагу ворога, знову помічено перегрупування російських кораблів. Тепер їхня загальна присутність збільшена до восьми, а їхнє ракетне озброєння — до 48 ракет типу "Калібр".

Про це відзвітували у свіжому зведенні оперативного командування "Південь" 7 липня. Військові зауважили, що порівняно з попередньою добою супротивник збільшив свою присутність в акваторії моря, намагаючись створити ще більше психологічного тиску та загрози мирним жителям України.

Таким чином зараз на відстані від українських берегів знаходяться п’ять надводних суден і два підводні човни, які разом несуть до півсотні снарядів. Також разом із ними службу несе один великий десантний корабель.

Тим часом продовжується відкрите протистояння і на суші. Наприклад, на півночі Херсонщини, де в районі села Добрянка російські диверсанти намагалися розвідати ситуацію, проте потрапили до тилу підрозділів ЗСУ.

Добрянка та Миролюбівка на карті

Із десяти осіб, які сподівалися пробратися туди й назад, додому вже ніколи не повернеться половина. Ще один російський солдат отримав поранення. ДРГ довелося відступити.

При цьому буквально через кілька годин поряд з Добрянкою у напрямку Миролюбівки окупанти здійснили спроби штурму. Втім, вони виявилися безуспішними.

Варто додати, що за минулу добу росіяни втратили 38 своїх військових, 2 мінометні комплекси "Сані", 2 броньовики та 4 автомобілі. Було підірвано три склади боєприпасів у Миколаївській області та 1 склад паливно-мастильних матеріалів — у Херсоні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні ворог знову намагався атакувати острів Зміїний. Ми докладно пояснювали, що саме спричинило таку поведінку.