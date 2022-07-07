Ворог рухається до Слов’янська та "кошмарить" Краматорськ: свіжі карти боїв на Донбасі

Насамперед ворог намагається відрізати українцям зв’язок

Ситуація на східній лінії фронту стає з кожним днем все більш напруженою, особливо після вимушеного відступу українських військових від Лисичанська на Луганщині. Тепер росіяни намагаються зосередитися на Донецькій області, насамперед готуючись штурмувати Слов’янськ, а також приділяючи значну "вогневу увагу" Краматорську та найближчим населеним пунктам.

Як зазначили у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 7 липня, зараз на Донбасі відбувається активне переміщення російських окупантів. Вони намагаються встановити остаточний контроль над Луганською областю, щоб швидше перейти до запеклих боїв за Донеччину.

Слов’янськ є неприступною фортецею, а також "вологою мрією" російських окупантів з моменту повернення міста під контроль ЗСУ у 2014 році. Саме тому зараз у його напрямку росіяни намагаються провести штурмові дії, обстрілюючи найближчі села з артилерії та РСЗВ. Особливо постраждали за останню добу населені пункти Чепіль, Адамівка, Долина, Мазанівка, Курулька та Богородичне.

Наступ у бік Слов’янська

Читайте також: Категорія Україна "Катастрофа": Арестович оцінив ситуацію для росіян на Донбасі (відео) 4 HIMARSа показали реальний стан справ в армії рф

Також противник активізувався поблизу Краматорська. Під артилерійський вогонь останніми потрапили Кузьминівка, Григорівка та Крива Лука. Росіяни активно намагаються залишити мирне населення без комунікацій, для чого використовують радіоелектричні прилади, глушачи зв’язок.

Наступ у бік Краматорська

Неспокійно й у напрямку Бахмута. Обстрілювалися Івано-Даріївка та Семигір’я. Також снаряди ствольної артилерії долетіли і до Вуглегірської ТЕЦ. Поруч зі Спірним росіяни завдали удару з повітря.

Нагадаємо, детально дізнатися про те, що відбувається на всіх відрізках фронту, можна завдяки свіжим картам боїв. Їх складають аналітики американського Інституту аналізу війни, виходячи із заяв усіх сторін та офіційних джерел.