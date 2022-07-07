Ніч пройшла неспокійно: росіяни вдарили по Зміїному і знову атакували Одещину

Окупантам не дає спокою маленький острівець у Чорному морі

Ніч із 6 на 7 липня пройшла на Одещині вже майже традиційно — під звуки сирен повітряної тривоги. Як виявилося, не дарма, адже російські загарбники знову завдали удару по морському узбережжю Південної Пальміри відразу двома ракетами. Об’єктами атаки виявилися два сільськогосподарські ангари із зерном, котрі, як відомо, наразі є однією з пріоритетних цілей армії рф. Уже під ранок був атакований і Зміїний острів, який також є частиною Одещини.

За інформацією спікера оперативного командування "Південь", полковника Владислава Назарова, попередньо обидва удари обійшлися без жертв, проте завдали значних руйнувань. Це й не дивно, адже обидва розгромлені зернові склади були знищені російським снарядом.

Варто зазначити, що в одному з них зберігалося близько 35 тонн зерна. Така прицільність вкотре доводить бажання росії влаштувати новий голодомор для України та всього цивілізованого світу, який закуповує продукцію в нашій країні.

Атака на Зміїний була вельми несподіваною після вчорашніх невдалих спроб авіаційної розвідки окупантів. Проте на світанку дві ракети, випущені з бойових літаків, вдарили по острову. Відомо, що значних ушкоджень отримав місцевий причал. Про інші руйнування інфраструктури Назаров не повідомив.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що завдяки маневрам військових кораблів у Чорному морі росіяни посилили психологічний тиск на українців. Все тому, що загальна кількість ракетних носіїв в акваторії збільшилася до семи.