Над Зміїним уже майорить прапор України: бійці ЗСУ показали фото

Символічний жест означає дуже багато для українців

Українські військовослужбовці попри небезпеку обстрілів, що постійно загрожує Зміїному острову, підняли над ним синьо-жовтий прапор. Тепер державний прапор України гордо майорить на цьому шматочку суші, нагадуючи ворогові, територією якої країни ця земля є.

Історичні знімки були оприлюднені українським військовослужбовцем Арутом Папояном, який, найімовірніше, брав участь у важливій для ЗСУ операції. Разом з ним у публікації на Facebook позначені ще двоє чоловіків, імовірно товариші по службі — Ігор Підкіпний та Геннадій Приходько.

Цілком імовірно, що прапор був встановлений нашими захисниками безпосередньо до або після "крайньої" ракетної атаки росіян на Зміїний. На такі міркування наштовхує час доби, зображений на знімках — швидше за все, світанок. До речі, саме вранці 7 липня кілька ракет розбили місцевий причал, проте обійшлося без жертв.

Прапор повісили навіть на розбитий ангар

Робота над встановленням прапора

Слід додати, що на знімку чітко видно не лише синьо-жовті прапори, а й червоно-чорні, а також прапор із емблемою Збройних Сил України.

Попри руйнування вид просто приголомшливий

Як відомо, про знаходження українського державного символу на Зміїному стало відомо ще 4 липня. Проте всупереч поширеній думці прапор не було піднято — його просто скинули на острів із вертольота під час спецоперації. Зараз же прапор гордо майорить над клаптиком суші, який є стратегічно важливим для України.