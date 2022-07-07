Фільтрування та допити: як вибратися з окупованої Херсонщини

Жителів окупованих територій закликають виїхати у безпечне місце, щоб полегшити роботу ЗСУ з деокупації

Поки ЗСУ крок за кроком звільняють Херсонщину від загарбників, у багатьох усе ще постає питання, як виїхати з окупованої території.

"Крим Реалії" розбирався у цьому питанні. У виданні наголосили, що на 100% безпечного шляху з окупації, на жаль, немає.

У виданні зазначили, що є лише два шляхи виїзду з тимчасово окупованої Херсонщини: через блокпости на лінії фронту у Херсонській чи Запорізькій області, або через КПВВ на в’їзді до анексованого Криму.

Перший варіант вважається більш небезпечним, адже на цьому напрямку рф жодного разу не відкривала гуманітарних коридорів на підконтрольну українському уряду територію. Журналіст Олег Батурін розповів виданню, що його шлях до України зайняв 4 дні. Він зазначив, що цей шлях на вільну територію тільки здається коротким, але через блокпости, фільтрацію та черги, він може зайняти кілька днів.

"Тільки у квітні була домовленість про коридор з Бериславського району, яку росіяни в результаті зірвали, і більше таких домовленостей щодо Херсонської області не було. Люди змушені виїжджати на свій страх та ризик", — сказав Батурін.

Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук ще у червні закликала громадян їхати з Херсонської області, щоб допомогти ЗСУ деокупувати територію. Міністр пропонувала громадянам виїжджати другим шляхом — через анексований Крим.

Голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник вважає, що шлях через Крим на цей час є найреалістичнішим.

"Ми знаємо, що люди виїжджають через Крим. Не лише через заклики Ірини Верещук, а й тому, що це єдиний, по суті, шлях виїзду", — розповіла Скрипник.

У такому разі на громадян чекає дві фільтрації: перевірку на КПП на кримському перешийку та випробування допитом вже на російському кордоні. Допит може тривати годинами… У зоні ризику всі чоловіки призовного віку. Батурін не радить їхати через Крим тим людям, які пройшли АТО чи є відомими журналістами/активістами.

"Всі мої співрозмовники говорили про те, що їх дуже довго тримають, і всіх ретельно допитують. Це може тривати 10, 12 і навіть 14 годин. Увесь цей час люди чекають, бусик чекає, бо є домовленості з перевізником", — додав Батурін. .

Окупанти особливу увагу приділяють листуванням на смартфонах та інших пристроях. Однак у виданні наголошують, що не варто, наприклад, повністю очищати листування, телефонну книгу та папки з фотографіями, оскільки в цьому випадку також можуть виникнути питання.

У "Крим Реалії" зазначили, що "тіньові" перевізники пропонують виїзд до Криму з окупованої Херсонщини у середньому за 1500 грн. Далі людина може через кордони рф і РБ виїхати до третіх країн. Один із перевізників запропонував відвезти кореспондента видання із Сімферополя до Варшави за 600 американських доларів. У виданні додали, що гарантовано безпечних маршрутів із зони російської окупації сьогодні не існує, як немає вичерпних рекомендацій, виконавши які можна забезпечити повну безпеку.

Раніше повідомлялося, що 6 липня в окупованому Херсоні пролунав вибух.

Нагадаємо, росіяни учиняють звірства на окупованій Херсонщині.