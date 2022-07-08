рф стягнула більше кораблів у Чорне море і провокує повітряні бої із ЗСУ

Ракетні удари по мирних містах – жахлива, але вже стандартна тактика окупантів

Російські війська продовжують загострювати ситуацію на південному фронті. Головною тактикою ворога зараз є часті артилерійські та ракетні удари по мирній інфраструктурі Миколаївщини та Одещини, чому активно протистоять ЗСУ.

Як свідчить свіже зведення оперативного командування "Південь", лише минулої доби українська авіація та засоби ППО змогли відбити кілька повітряних атак ворога в регіоні. Щоб посилити психологічний тиск, противник вивів у морі більше військових кораблів, зокрема десантних.

Так, 7 липня росіяни випустили з винищувача "Су-35" кілька ракет "повітря-повітря", намагаючись атакувати наших штурмовиків. Проте вдала маневреність наших захисників допомогла ЗСУ уникнути жертв. Окупанти ж не здобули очікуваного успіху. Як і у випадку з атакою військовим гелікоптером "Ка-52" у Херсонській області. Через потужний вогонь у відповідь із землі ворожий пілот був змушений втекти, хоча й починав обстрілювати українські позиції.

На жаль, було завдано серйозних ударів по Миколаєву, Очакову, а також Галіциновому. Проте вже добре, що людських жертв немає.

При цьому всім українські воїни значно успішніші в авіаційних маневрах. За допомогою вертольотів було атаковано ворожий опорний пункт та склади боєприпасів поряд із Давидовим Бродом та Правдиним. Російська армія зазнала збитків не тільки в живій силі — мінус 12 бійців, а й втратила танк, гаубиця "Мста-Б", безпілотник "Орлан-10". Зрозуміло, знищено і атакований склад.

Проте загроза ракетних ударів із боку ворога, особливо з використанням кораблів, залишається. На даний момент в акваторії моря перебувають чотири надводні судна і два підводні човни, на яких загалом міститься близько 40 крилатих ракет марки "Калібр". Також свою присутність у Чорному морі окупанти посилили присутністю одразу трьох великих десантних кораблів.

Саме тому військові просять мешканців південних областей бути більш обачними та реагувати на сигнали повітряних тривог, як того вимагають правила.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав ще про одну важливу морську перемогу України. Завдяки відвазі наших захисників над Зміїним нарешті знову майорить український державний прапор.

При цьому наші бійці встигли впоратися зі своїм завданням до того, як зухвалі окупанти знову атакували острів за допомогою ракет. Цікаво, що в Міноборони рф відзвітували, ніби знищили наших бійців. Втім, малювати собі перемоги – це улюблене заняття роспропаганди.