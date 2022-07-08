На Херсонщині ліквідували колаборанта-правоохоронця Сергія Томка

Тіло зрадника України виявили у його власному автомобілі

У Новій Каховці Херсонської області, яка зараз частково перебуває під тимчасовою окупацією росіян, застрелили заступника начальника поліції Сергія Томка. Правоохоронець перейшов на сторону окупантів.

Інформацію про це днем раніше оприлюднив український журналіст Олег Батурін у Facebook, а вже у п'ятницю, 8 липня, це підтвердили російські ЗМІ.

Попередньо відомо, що зрадника з Нової Каховки Сергія Томка вбили 7 липня у проміжку з 15.30 до 16.00. Пропагандистські російські ЗМІ з цього приводу додали, що 26-річного колаборанта вбили у його ж машині, а у мережі на підтвердження цього з'явилися фото з місця подій.

Колаборанта Томка ліквідували у його ж авто на Херсонщині

Варто зазначити, що українські правоохоронці 5 травня повідомили Сергію Томку про підозру у колабораційній діяльності. Про це, зокрема, повідомляла генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. Відомо, що з моменту окупації Нової Каховки Сергій Томко став на бік окупантів й брав участь у політичних заходах, які вони влаштовували. Росіяни зробили його заступником начальника полії регіону, однак довго попрацювати він не встиг.

Сергій Томко перейшов на бік росіян у Новій Каховці, але його швидко ліквідували

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Чорнобаївці на Херсонщині невідомі підірвали автомобіль колишнього керівника тутешньої автостанції, який перейшов на бік окупантів, Юрія Турульова. Також ми писали, як у тимчасово окупованому росіянами Херсоні невідомі підірвали автомобіль колаборанта та начальника виправної колонії Євгена Соболєва. Окупаційна влада підозрює у замаху на вбивство українських партизанів.