У США порахували, скільки фільтраційних таборів для українців створила росія

Цілком можливо, що частину місць для утримання бранців окупанти створили ще до повномасштабного вторгнення.

Фільтрація людей дуже довго була поняттям, яке залишилося в історії з часів Другої світової війни, проте російські окупанти "вміло" повернули його до життя. Наразі відомо про мінімум 18 фільтраційних таборів, де утримуються мирні українці, які "підозрюються" росіянами у вигаданих ними ж злочинах.

Таку цифру озвучує The New York Times, посилаючись на дані місії США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Варто зазначити, що подібні об’єкти облаштовані не лише на тимчасово окупованих територіях України, а й у самій рф.

Найчастіше для фільтраційних таборів використовують будівель шкіл, різних закладів культури, спортивні центри тощо. Особливо це стосується захоплених окупантами міст та сіл. Умови утримання — жахливі, про людей фактично ніхто не дбає.

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На думку представниці вже згаданої місії США Кортні Аутстріан, є підстави припускати, що частина таборів була обладнана росіянами задовго до 24 лютого. Це дає можливість зрозуміти, що подібне нелюдське ставлення до українців було заздалегідь заплановане кремлівськими злочинцями.

На об’єктах фільтрації часто проводяться допити, окупанти не нехтують тортурами, побиттям і навіть вбивством людей, які відмовляються повідомляти їм необхідну інформацію. Багато людей, яким вдалося пережити перебування у таборі, переправляються до росії. Дуже часто їх "засилають" на Далекий Схід — у регіони, що межують із Китаєм чи Японією. На щастя, частині українців вдається втекти від такого полону і навіть вирватися із рф. Проте така удача світить далеко не всім.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як найкраще проїхати через блокпост російських окупантів, щоб не опинитися серед тих, хто не пройшов фільтрацію. Важливу інформацію було винесено і для людей, які зараз живуть в окупованій Херсонській області.

Крім цього, ми описували жахи одного з фільтраційних таборів, розташованих недалеко від Маріуполя — у населеному пункті Безіменне.