Окупанти "обламали зуби", намагаючись прорватися до Слов’янська: карта боїв на Донбасі

Усі спроби ворога прорвати оборону на основних напрямках Донеччини зазнають невдачі

Слов’янськ, який може стати наступною гарячою точкою битв за Донбас, зараз перебуває під активним тиском російських окупантів. Спроби прорватися до міста з різних напрямків активно блокуються українськими військовими, як, наприклад, розвідка боєм 9 липня в районі Долини. Штурмова група російських окупантів сподівалася прорвати лінію нашої оборони, але, зазнавши поразки, змушена була відступити.

Такі дані повідомили у пресцентрі Генштабу ЗСУ вранці неділі, 10 липня. Крім наземних атак найближчі населені пункти на Слов’янському напрямі зазнали артилерійських обстрілів.

Відомо, що під вогонь реактивних та ствольних артсистем потрапили все та ж Долина, а також Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Дібровне, Андріївка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка, Вірнопілля та Краснопілля.

Карта боїв на Слов’янському напрямі

Також російські підрозділи активно переміщалися у районі Білогорівки Бахмутського району. При цьому обстрілювалися з артилерії та танків райони Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янська та Переїзного. Не обійшлося і без використання ворожої авіації – удар ракет відчули на собі Слов’янськ, Серебрянка та Сіверськ.

Просування в районі Білогорівки

Варто зазначити, що активних бойових дій не було помічено на Бахмутському та Краматорському напрямках. У районі Авдіївки, Курахова, Новопавлівки та Запоріжжя регулярно застосовувалася артилерія.

Також росіяни зачастили із вогневою підтримкою на Харківщині. Артилерію різних калібрів використовували в районі самого Харкова, а також поряд з Іванівкою, Дементіївкою, Російськими Тишками, Розплідником та іншими населеними пунктами.

Південнобузький напрямок залишається для противника плацдармом для стримування настання ЗСУ. Не припиняються обстріли окремих міст та сіл.

Докладніше про переміщення та ситуацію на різних відрізках фронту можна дізнатися завдяки свіжим картам боїв в Україні. Як завжди, "Телеграф" використав для свого матеріалу дані американського Інституту вивчення війни.

Також ми писали про те, навіщо росіянам могло знадобитися захоплення Харківської області.