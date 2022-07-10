У Херсоні після ракетного удару горять казарми окупантів: що відомо

Інформація про вибухи в Херсоні з’явилася у кількох джерелах

Після вибухів на складах окупантів в окупованій Донецькій області стало відомо про можливі удари по базах росіян у Херсоні. Інформацію про вибухи в Херсоні в неділю, 10 липня, опублікувала низка джерел та персон.

Як пише "Телеграф", 10 липня у Херсоні було чути вибухи. За даними нардепа Олексія Гончаренка у його Телеграм-каналі, працювали Збройні сили України по казармах російських загарбників.

Так, повідомляє нардеп, українські бійці прямим попаданням рознесли базу рф в Херсоні.

"За моєю інформацією, потрапили в казарми росгвардії. Багато 200-сотих", — заявив Гончаренко.

Про удар по окупанту пише і речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Зараз там пожежа і все димиться. О*ки лютують. Оточили центр міста та перевіряють усіх людей. Пропагандистам теж щось не подобається і вони нарікають на ППО", — йдеться у його Телеграм-каналі.

Ймовірно, Братчук згадує інформацію російських ресурсів, де повідомляється про чотири вибухи в Херсоні в неділю. Як завжди, пропагандисти пишуть, що "в небі видно сліди ППО".

У місцевих телеграм-каналах Херсона також є дані про втрати окупантів. Там повідомляється, що горить військова частина на вулиці Пестеля. Пишуть про два "прильоти" та перевірки місцевих поблизу місця події.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на півдні України окупанти намагаються відновити позиції та продовжують штурм уздовж Херсонської області з Миколаївською та Дніпропетровською. Тим часом, Ірина Верещук наполегливо просить жителів півдня евакуюватися перед активною фазою контрнаступу.