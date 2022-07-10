ЗСУ завдали потужні удари по військових об’єктах рф на Херсонщині: подробиці

Було ліквідовано щонайменше 15 окупантів

У неділю, 10 липня, на 137-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що поблизу Херсона ЗСУ завдали потужного удару по пункту управління Росгвардії, а також знищили 4 склади з боєприпасами на території Херсонщини.

Про це повідомив речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у вечірньому зведенні за неділю, передає офіційний YouTube-канал командування.

Назаров зазначив, що внаслідок ударів ЗСУ було знищено понад 60 одиниць техніки, зокрема командно-штабні машини.

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи в ході виконання бойових завдань завдали потужного удару по пункту управління Росгвардії поблизу Херсона і знищили 4 склади з боєприпасами у різних районах Херсонщини. Підтверджені втрати ворога — 15 рашистів і більше 60 одиниць техніки", — заявив Назаров.

Раніше повідомлялося, що днями ЗСУ завдали удару по складу боєприпасів окупантів у Чорнобаївці. Напередодні українські захисники знищили військовий об’єкт рф у селі Киселівка.

Нагадаємо, днями на Херсонщині партизани ліквідували колаборанта із верхівки поліції.