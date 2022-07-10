Чергова "бавовна": на Харківщині ліквідували місцевого гауляйтера

Колаборантів не чекає нічого хорошого

У неділю, 10 липня, на 137-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо про ліквідацію колаборанта на Харківщині.

Смерть ставленика окупантів у Великому Бурлуці (Харківська область) Євгенія Юнакова настала внаслідок вибуху. Про це повідомили одразу кілька джерел, зокрема Інсайдер UA.

Повідомляється, що автомобіль із колаборантом було підірвано поблизу місцевої адміністрації.

"Наші джерела повідомляють про ліквідацію у Великому Бурлуці ставленика окупантів Євгена Юнакова. Автомобіль з колаборантом був підірваний біля місцевої адміністрації сьогодні близько 16:00 за київським часом. На кожного, хто співпрацюватиме з окупантами, чекає або суд, або смерть", — повідомляє джерело.

Великий Бурлук на карті України

Повідомляється, що до повномасштабного вторгнення Юнаков був юристом у голови Вільхуватської ОТГ Василя Сорокіна, який перейшов на бік окупантів. Попередньо Юнака було призначено цілим гауляйтером Куп’янського району.

"Шириться інфа, що колаборант з окупованого Великого Бурлука Євген Юнаков в результаті "бавовни" (вибуху, — Ред.) в його машині зробив жест доброї волі й негативно народився. Дуже яскрава та швидка кар’єра. "Вони живі", а ти – ні", — зазначив у Facebook журналіст Павло Федосенко, який опублікував фото колаборанта.

Євгена Юнакова попередньо ліквідовано

Додамо, що речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram зазначив, що ліквідацію колаборанта поки не підтвердили.

Раніше повідомлялося, що на території окупованої Херсонщини партизани ліквідували колаборанта із верхівки поліції. А в окупованій Каховці згоріло авто колаборантки.