Зрадник "зливав" ворогу важливу інформацію про місцезнаходження підрозділів ЗСУ

На Запоріжжі невідомі вчинили замах на голову адміністрації Мелітопольського району Андрія Сігуту. У так званому "міністерстві внутрішніх справ області" заявили, що колаборант не постраждав і звинуватили нападі Київ.

Про це у понеділок, 11 липня, повідомили у росЗМІ. Крім того, відомо, що близько тижня до нападу Сігута розповідав знайомим, що йому та його близьких почали надходити погрози через що, його родина вимушена була виїхати з регіону.

"Київ зробив спробу замаху на голову адміністрації Мелітопольського району Андрія Сігуту, він не постраждав, повідомили у МВС у Запорізькій області", — йдеться в тексті заяви.

Варто нагадати, що 43-річний уродженець Бердянська Андрій Сігута був депутатом і заступником голови Мелітопольської районної ради восьмого скликання від партії "Опозиційна платформа — За життя". Кількома днями раніше Запорізькою обласною прокуратурою було повідомлено Сігуті про підозру у колабораціонізмі та державній зраді. Чоловік ще у березні налаштував контакти із росіянами, після чого почав "зливати" ворогу місця дислокації підрозділів Збройних Сил України, військової техніки та зброї.

Окрім того, в рамках слідства було встановлено, що у зобов'язання Сігути входило знаходити та залучати до справ і інших інформаторів серед мешканців Запоріжжя. Саме екснардеп поширював серед місцевих жителів контакти, куди пропонував відсилати заборонену інформацію про українських військових.

Також відомо, що 11-12 липня депутат-зрадник повинен з'явитися на допит.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Херсонській області українські партизани вміло ліквідували заступника начальника поліції Серія Томко, який зрадив і перейшов на сторону колаборантів.