Енергодар вночі сполохали вибухи - окупанти говорять про удар ЗСУ (фото)

Пропагандисти оприлюднили фото з атакованої будівлі СБУ

Уночі 12 липня, Збройні сили України нібито атакували будівлю Служби безпеки України, яка розташована у тимчасово окупованому Енергодарі. Попередньо, відомо, що у приміщенні перебували російські військові. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

Про це у Telegram-каналі пише російське видання пропагандистів "риа-новости", посилаючись на так звану "пресслужбу військово-цивільної адміністрації Енергодару". У тексті публікації зазначається, що міни на будівлю, яка знаходиться неподалік Запорізької АЕС, скинули українські безпілотники.

Наслідки влучання міни будівлю СБУ

Крім того, інформацію про вибухи у місті підтверджують і інші канали у соцмережах:

"Сьогодні вночі двічі: приблизно о 00:40 год та у період з 3:40 год до 04:20 год у тимчасово окупованому Енергодарі з дронів атаковане приміщення СБУ, яке зайняли військовослужбовці рф. Зафіксовано пряме влучання у будівлю", — йдеться в тексті публікації Телеграм-каналу "Енергодар".

Також зазначається, що даних про жертви російського ворога наразі немає, адже окупанти намагаються приховати будь-яку інформацію про наслідки інциденту.

На момент влучання міни у приміщення СБУ, там знаходилися окупанти

Варто також додати, що наразі достеменно невідомо, чи справді будівлю СБУ, де перебували загарбники, атакували українські військові, адже в Україні поки жодної офіційної інформації з цього приводу оприлюднено не було.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у тимчасово окупованому Енергодарі українські партизани провели на той світ двох російських окупантів.