Життя в окупації. Куп'янськ: росіяни роздають паспорти та силою впроваджують рублі

Ціни на продукти у місті дуже високі, а гуманітарку з України окупанти не пускають

Місто Куп'янськ у Харківській області окупований російськими військами четвертий місяць поспіль. За цей час окупанти встигли впровадити у громаді власну валюту, замінувати дороги до України, аби ніхто не виїхав й гуманітарну допомогу не змогли привезти. Крім того, вони активно пропонують українцям російські паспорти.

Про життя в окупованому місці у коментарі "Суспільному" розповіла місцева мешканка Олександра. Жінка вже виїхала з міста, але там у неї лишилися родичі, які діляться тим, що відбувається у Куп'янську.

Дорога перед Куп'янськом замінована

Місцеві жителі розповідають, що у Куп'янську біда з гуманітарною допомогою, адже росіяни її майже не видають, а українські вантажі не можуть проїхати у місто через заміновану основну дорогу перед містом. Перешкоджають цьому й блокпости, які не пропускають у Куп'янськ жодні вантажі. А паралельно з цим російська пропаганда тисне на населення, нібито Україна про них вже забула.

Тим часом у місті активізувалися партизани, які залишили для так званої "влади" листівки.

Українці протистоять окупантам в Куп'янську

Ціни на продукти космічні, а з медициною є проблема

Росіянам вдалося налагодити якесь постачання продуктів у місто, але ціни на них захмарні. За словами місцевих жителів, базовий кошик обходиться як мінімум у 700 гривень, але й вони не у всіх є.

У Куп'янську проблема з готівкою — її можна зняти тільки через окремих осіб, або у найближчих містах Луганської області — Сватовому чи Старобільську. Там же люди "ловлять" українських зв'язок, щоб поговорити з рідними.

Щодо медицини — то якісь лікарі у Куп'янську є, але всі їх сили кинути на лікування російських військових.

Рублі, московський час та російські паспорти

Міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора, якого окупанти кинути за ґрати, перед тим дав їм гуртожитки для життя. Таким чином росіяни захопили місто і почали впроваджувати там свої порядки — російські рублі, але процес йде слабо.

"Магазини та підприємства не погоджувались, але коли до них приходить натовп орків і прямо погрожує життю власників та їхнім рідним, то іншого виходу немає. Курс 1,5 рубля до 1 гривні", — розповідають місцеві.

Крім того, район перевели на московський час і впровадили там комендантську годину з 20:00 до 06:00.

"У місті намагаються впровадити роздачу паспортів РФ. У школах вчителів у серпні планують відправити на якийсь тренінг у Бєлгород, роздають нову програму з історією росії. Атестати також видали за зразком РФ. Цьогорічним випускникам обіцяють пільги при вступі до будь-якого вишу росії", — додала Олександра.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в окупованому Маріуполі постачання тепла, води, електрики відбувається з дуже величезними перебоями, а місцеві поліцаї тим часом наживаються на населенні.